В Киеве задержали врача за попытку переправить мужчину в Румынию за 20 тыс. евро

Эксклюзив
11:40 • 2264 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 5942 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 17103 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 49626 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 29907 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 29938 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 28349 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27249 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51978 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 62453 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
08:04 • 49681 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 51916 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 55095 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:29 • 65814 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 56814 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 1700 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 26743 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 42694 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 37870 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 67999 просмотра
В Киеве задержали врача за попытку переправить мужчину в Румынию за 20 тыс. евро

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Киеве задержали врача, который предлагал переправить военнообязанного мужчину в Румынию за 20 тыс. евро. Он обещал организовать пересечение границы вне пункта пропуска, переодев клиента в форму пограничника.

В Киеве задержали врача за попытку переправить мужчину в Румынию за 20 тыс. евро

В Киеве врач родом из Буковины обещал за 20 000 евро переправить мужчину в форме пограничника в Румынию вне пункта пропуска – его задержали. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 34-летнему жителю Киева, который обещал организовать незаконную переправку военнообязанного мужчины через государственную границу Украины

- говорится в сообщении.

Подозреваемый работает врачом-ортопедом в одной из частных клиник Киева. Одному из своих пациентов он рассказал, что сам родом из Черновицкой области, поэтому знает, где и как можно пересечь границу с Румынией вне пункта пропуска. Для этого нужно заплатить 20 тыс. евро, и он вместе со знакомыми, которые сейчас проживают в Черновицкой области, организует пересечение границы. Клиент сам должен доехать до Черновцов, или по договоренности его довезут из Киева. Далее, переодевшись в форму пограничника или полицейского, он пешком перейдет границу с Румынией.

Задержали организатора схемы в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы – 20 тыс. евро.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, совершенная из корыстных побуждений).

Досудебное расследование продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 665 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Волыни разоблачили женщину из общественной организации, которая обещала оформить инвалидность за $16 тыс22.01.26, 18:10 • 2874 просмотра

Ольга Розгон

Киев