В Киеве задержали врача за попытку переправить мужчину в Румынию за 20 тыс. евро

В Киеве врач родом из Буковины обещал за 20 000 евро переправить мужчину в форме пограничника в Румынию вне пункта пропуска – его задержали. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 34-летнему жителю Киева, который обещал организовать незаконную переправку военнообязанного мужчины через государственную границу Украины - говорится в сообщении.

Подозреваемый работает врачом-ортопедом в одной из частных клиник Киева. Одному из своих пациентов он рассказал, что сам родом из Черновицкой области, поэтому знает, где и как можно пересечь границу с Румынией вне пункта пропуска. Для этого нужно заплатить 20 тыс. евро, и он вместе со знакомыми, которые сейчас проживают в Черновицкой области, организует пересечение границы. Клиент сам должен доехать до Черновцов, или по договоренности его довезут из Киева. Далее, переодевшись в форму пограничника или полицейского, он пешком перейдет границу с Румынией.

Задержали организатора схемы в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы – 20 тыс. евро.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, совершенная из корыстных побуждений).

Досудебное расследование продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 665 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

