У Києві затримали лікаря за спробу переправити чоловіка до Румунії за 20 тис. євро

Ексклюзив
11:40 • 2084 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 5534 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 16871 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 49242 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 29754 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 29864 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 28293 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 27236 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 51929 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 62381 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 49242 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 51701 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 54909 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 65638 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 56651 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Село
Кривий Ріг
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 1510 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 26651 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 42607 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 37791 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 67859 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У Києві затримали лікаря за спробу переправити чоловіка до Румунії за 20 тис. євро

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Києві затримали лікаря, який пропонував переправити військовозобов'язаного чоловіка до Румунії за 20 тис. євро. Він обіцяв організувати перетин кордону поза пунктом пропуску, переодягнувши клієнта у форму прикордонника.

У Києві затримали лікаря за спробу переправити чоловіка до Румунії за 20 тис. євро

У Києві лікар родом з Буковини обіцяв за 20 000 євро переправити чоловіка у формі прикордонника до Румунії поза пунктом пропуску – його затримали. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 34-річному мешканцю Києва, який обіцяв організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон України

- йдеться у повідомленні.

Підозрюваний працює лікарем-ортопедом в одній з приватних клінік Києва. Одному зі своїх пацієнтів він розповів, що сам родом з Чернівецької області, тож знає де і як можна перетнути кордон з Румунією поза пунктом пропуску. Для цього потрібно заплатити 20 тис. євро і він разом зі знайомими, які зараз мешкають у Чернівецькій області, організує перетин кордону. Клієнт сам має доїхати до Чернівців, або за домовленістю його довезуть з Києва. Далі, перевдягнувшись у форму прикордонника чи поліцейського, він пішки перейде кордон з Румунією.

Затримали організатора схеми в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми – 20 тис. євро.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів).

Досудове розслідування триває, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 665 тис. гривень.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

На Волині викрили жінку з громадської організації, яка обіцяла оформити інвалідність за $16 тис22.01.26, 18:10 • 2874 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Чернівецька область
Румунія
Україна
Чернівці
Київ