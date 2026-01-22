На Волині викрили жінку з громадської організації, яка обіцяла оформити інвалідність за $16 тис
Київ • УНН
На Волині затримали представницю громадської організації, яка за $16 тис. обіцяла чоловіку оформити III групу інвалідності. Її затримали під час отримання частини суми у $10 тис.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури представниці громадської організації повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України)
Встановлено, що за 16 тисяч доларів США підозрювана обіцяла оформити громадянину ІІІ групу інвалідності.
Усі формальності – підготовку необхідних медичних документів, зокрема щодо проходження чоловіком стаціонарного лікування, в яких будуть зазначені необхідні для отримання групи інвалідності діагнози, представниця ГО мала вирішити без будь-якої участі клієнта.
Сторони погодили оплату частинами. Під час одержання 10 тис доларів США жінку затримали правоохоронці.
Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється можлива причетність до незаконних дій посадових осіб медичних установ.
