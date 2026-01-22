$43.180.08
15:45 • 1416 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 5316 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 9936 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 13007 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 25378 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14443 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15250 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17606 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21919 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28223 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
На Волині викрили жінку з громадської організації, яка обіцяла оформити інвалідність за $16 тис

Київ • УНН

 • 164 перегляди

На Волині затримали представницю громадської організації, яка за $16 тис. обіцяла чоловіку оформити III групу інвалідності. Її затримали під час отримання частини суми у $10 тис.

На Волині викрили жінку з громадської організації, яка обіцяла оформити інвалідність за $16 тис

На Волині повідомлено про підозру представниці громадської організації, яка за $16 тисяч обіцяла оформити чоловіку групу інвалідності. Жінку затримали під час отримання частини грошей - $10 тисяч. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури представниці громадської організації повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що за 16 тисяч доларів США підозрювана обіцяла оформити громадянину ІІІ групу інвалідності. 

Усі формальності – підготовку необхідних медичних документів, зокрема щодо  проходження чоловіком стаціонарного лікування, в яких будуть зазначені необхідні для отримання групи інвалідності діагнози, представниця ГО мала вирішити без будь-якої участі клієнта.

Сторони погодили оплату частинами. Під час одержання 10 тис доларів США жінку затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється можлива причетність до незаконних дій посадових осіб медичних установ.

Викрито першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на схемах ухилення від мобілізації21.01.26, 19:52 • 4640 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область