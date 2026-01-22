На Волыни разоблачили женщину из общественной организации, которая обещала оформить инвалидность за $16 тыс
Киев • УНН
На Волыни задержали представительницу общественной организации, которая за $16 тыс. обещала мужчине оформить III группу инвалидности. Ее задержали при получении части суммы в $10 тыс.
На Волыни сообщено о подозрении представительнице общественной организации, которая за $16 тысяч обещала оформить мужчине группу инвалидности. Женщину задержали при получении части денег - $10 тысяч. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве прокуроров Ковельской окружной прокуратуры представительнице общественной организации сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины)
Установлено, что за 16 тысяч долларов США подозреваемая обещала оформить гражданину III группу инвалидности.
Все формальности – подготовку необходимых медицинских документов, в частности относительно прохождения мужчиной стационарного лечения, в которых будут указаны необходимые для получения группы инвалидности диагнозы, представительница ОО должна была решить без какого-либо участия клиента.
Стороны согласовали оплату частями. Во время получения 10 тыс долларов США женщину задержали правоохранители.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Устанавливается возможная причастность к незаконным действиям должностных лиц медицинских учреждений.
Разоблачен первый заместитель главы одной из райгосадминистраций Киева на схемах уклонения от мобилизации21.01.26, 19:52 • 4646 просмотров