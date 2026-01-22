На Волыни разоблачили женщину из общественной организации, которая обещала оформить инвалидность за $16 тыс

$43.180.08
15:45 • 2586 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 7372 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 10931 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 13937 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 26383 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 15489 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17773 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22085 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28348 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 6306 просмотра
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 4528 просмотра
Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22 января, 09:30 • 3844 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 17548 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 6782 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 6934 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 17608 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 72798 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 63903 просмотра
На Волыни разоблачили женщину из общественной организации, которая обещала оформить инвалидность за $16 тыс

Киев • УНН

 • 684 просмотра

На Волыни задержали представительницу общественной организации, которая за $16 тыс. обещала мужчине оформить III группу инвалидности. Ее задержали при получении части суммы в $10 тыс.

На Волыни разоблачили женщину из общественной организации, которая обещала оформить инвалидность за $16 тыс

На Волыни сообщено о подозрении представительнице общественной организации, которая за $16 тысяч обещала оформить мужчине группу инвалидности. Женщину задержали при получении части денег - $10 тысяч. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Ковельской окружной прокуратуры представительнице общественной организации сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Установлено, что за 16 тысяч долларов США подозреваемая обещала оформить гражданину III группу инвалидности. 

Все формальности – подготовку необходимых медицинских документов, в частности относительно прохождения мужчиной стационарного лечения, в которых будут указаны необходимые для получения группы инвалидности диагнозы, представительница ОО должна была решить без какого-либо участия клиента.

Стороны согласовали оплату частями. Во время получения 10 тыс долларов США женщину задержали правоохранители.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается возможная причастность к незаконным действиям должностных лиц медицинских учреждений.

Разоблачен первый заместитель главы одной из райгосадминистраций Киева на схемах уклонения от мобилизации21.01.26, 19:52 • 4646 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Волынская область