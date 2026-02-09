Глава МИД Венгрии Сийярто заступился за украинских беженцев от мобилизации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто фактически поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, заявив, что мобилизация в Украине, по его мнению, мешает завершению войны. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

По его словам, "многие украинские мужчины отчаянно пытаются сбежать из Украины", чтобы избежать призыва.

"С приближением четвертой годовщины все устали от войны. Украинский народ не хочет умирать, но ежедневно мы видим кадры принудительного призыва, и часто на улицах украинских городов происходят открытые охоты на людей. Многие украинские мужчины — дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки — отчаянно пытаются сбежать из Украины, чтобы избежать призыва, что означает отправку на фронт и вероятную смерть", — написал Сийярто.

В то же время он заявил, что украинские пограничники делают все возможное, чтобы "поймать беглецов", которые пытаются нелегально пересечь границу.

Также Сийярто упомянул о недавнем задержании в Украине венгра, которого подозревают в попытке помочь пятерым украинским мужчинам незаконно выехать в Венгрию. По его словам, венгерское консульство в Берегово предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в расследовании.

"Этот случай также четко показывает: война должна закончиться как можно скорее, принудительный призыв должен быть немедленно прекращен", — добавил глава венгерского МИД.

