Глава МИД Венгрии Сийярто заступился за украинских беженцев от мобилизации

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 4166 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 8502 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 16288 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 33421 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 36009 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 34534 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 34147 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25805 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17537 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13163 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42 • 12783 просмотра
Новый приговор для Наргес Мохаммади: Нобелевскую лауреатку приговорили к 7,5 годам заключения8 февраля, 23:56 • 7932 просмотра
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТОPhoto9 февраля, 00:20 • 12723 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto05:05 • 11039 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 6190 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 40836 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 62435 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 79977 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 73794 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 73455 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 6346 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 30409 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 44138 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 45330 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 53713 просмотра
Глава МИД Венгрии Сийярто заступился за украинских беженцев от мобилизации

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, заявив, что мобилизация мешает завершению войны. Он упомянул о задержании венгра, который помогал украинцам незаконно выехать, и подчеркнул необходимость прекращения принудительного призыва.

Глава МИД Венгрии Сийярто заступился за украинских беженцев от мобилизации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто фактически поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, заявив, что мобилизация в Украине, по его мнению, мешает завершению войны. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

По его словам, "многие украинские мужчины отчаянно пытаются сбежать из Украины", чтобы избежать призыва.

"С приближением четвертой годовщины все устали от войны. Украинский народ не хочет умирать, но ежедневно мы видим кадры принудительного призыва, и часто на улицах украинских городов происходят открытые охоты на людей. Многие украинские мужчины — дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки — отчаянно пытаются сбежать из Украины, чтобы избежать призыва, что означает отправку на фронт и вероятную смерть", — написал Сийярто.

В то же время он заявил, что украинские пограничники делают все возможное, чтобы "поймать беглецов", которые пытаются нелегально пересечь границу.

Также Сийярто упомянул о недавнем задержании в Украине венгра, которого подозревают в попытке помочь пятерым украинским мужчинам незаконно выехать в Венгрию. По его словам, венгерское консульство в Берегово предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в расследовании.

"Этот случай также четко показывает: война должна закончиться как можно скорее, принудительный призыв должен быть немедленно прекращен", — добавил глава венгерского МИД.

Подполковник Госпогранслужбы и его брат из рф вывезли в ЕС более 70 военнообязанных - Офис Генпрокурора04.02.26, 15:54 • 3904 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Государственная граница Украины
Венгрия
Украина