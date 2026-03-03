Украина готова предоставить дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на американские ракеты ПВО PAC-3 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить свои отечественные беспилотники-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на американские ракеты ПВО PAC-3, которые ей крайне необходимы. Об этом Зеленский сказал во время брифинга, передает УНН.

"Утром я говорил с лидером ОАЭ. Кроме того, наши дипломаты работают на всех уровнях с представителями Ближнего Востока. Я думаю, в эти дни я проговорю с каждым из лидеров этих стран, которые выходят на контакт, или хотят сотрудничество. Безусловно, это вопрос у всех №1, как защитить небо. Мы сами живем в этом вопросе. Просто таких массированных ударов, когда коллеги с Ближнего Востока никогда не имели", - сказал Зеленский.

Он отметил, что лидеров стран Ближнего Востока интересует украинский опыт в сбитии "шахедов".

"Мы адекватная страна, которая находится в состоянии войны, мы не можем просто передавать оружие, которого у нас дефицит. Все это понимают. Они могут брать экспертизу, как защитить гражданское население. Это возможно, абсолютно. Если мы говорим о чем-то глобальном - это тренировки, наше оружие, наши команды… я вчера сказал: "Я понимаю, что такое массированная атака. Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с путиным, а они в хороших экономических отношениях… договорятся о прекращении огня, тогда наши ребята, которые сегодня защищают наше небо, могут поехать и защитить, или научить, как защититься от иранских атак", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина строит отношения со странами Ближнего Востока, а потому могла бы присоединиться к сбитию дронов.

"Например, сегодня у них есть системы ПВО Patriot, ракеты РАС-3… у них это все есть. Это важно? Очень важно. Защищает ли это от сотен "шахедов"? Нет. Мы с вами знаем, это не работающая модель. Но у нас дефицит РАС-3? Да. Если мы говорим об оружии во время войны, с которым у нас дефицит, то РАС-3, если они нам их дадут, то мы дадим им перехватчики. Это равноценный обмен", - добавил Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и удары Ирана по гражданским объектам, а также то, "как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни", и договорились работать над этим командами.