19:21 • 3766 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
15:14 • 12828 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 21830 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 16767 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 29642 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 33215 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20266 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21435 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39171 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58499 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
публикации
Эксклюзивы
Япония выделит 6 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Япония выделит 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку Украины в 2026 году. Общая помощь от Японии с начала вторжения превысила 15 миллиардов долларов.

Япония выделит 6 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году

Правительство Японии объявило о выделении 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку Украины в течение 2026 года. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк по итогам первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масаши Накагоме. Об этом пишет УНН.

Детали

В ходе переговоров стороны обсудили текущие результаты сотрудничества и дальнейшую помощь. На сегодняшний день Киев уже получил от Токио более 2,5 тысячи электрогенераторов, 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок и другое оборудование для восстановления энергосистемы. Также Япония направила дополнительно около 149 миллионов долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

Общий объем финансовой и гуманитарной помощи от Японии с начала полномасштабного вторжения уже превысил 15 миллиардов долларов. Новый пакет поддержки на 2026 год станет продолжением стратегического партнерства между странами в сфере гражданской защиты и энергетической безопасности.

Украина анонсировала заседание "энергетического Рамштайна" в формате G7+21.01.26, 18:09 • 2732 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Япония
Украина