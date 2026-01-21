Япония выделит 6 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году

Правительство Японии объявило о выделении 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку Украины в течение 2026 года. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк по итогам первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масаши Накагоме. Об этом пишет УНН.

Детали

В ходе переговоров стороны обсудили текущие результаты сотрудничества и дальнейшую помощь. На сегодняшний день Киев уже получил от Токио более 2,5 тысячи электрогенераторов, 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок и другое оборудование для восстановления энергосистемы. Также Япония направила дополнительно около 149 миллионов долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

Общий объем финансовой и гуманитарной помощи от Японии с начала полномасштабного вторжения уже превысил 15 миллиардов долларов. Новый пакет поддержки на 2026 год станет продолжением стратегического партнерства между странами в сфере гражданской защиты и энергетической безопасности.

