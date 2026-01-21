$43.180.08
15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Украина анонсировала заседание "энергетического Рамштайна" в формате G7+

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украина организует встречу "Энергетического Рамштайна" в формате G7+. Дания выделит более 20 миллионов евро, а Япония готовит пакет оборудования для энергетического сектора.

Украина анонсировала заседание "энергетического Рамштайна" в формате G7+

Украина совместно с международными партнерами организует встречу "Энергетического Рамштайна" в формате G7+. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Дания выделит более 20 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины. Эти деньги поступят в Фонд поддержки энергетики Украины и будут использованы для защиты энергетических объектов

- говорится в сообщении.

Часть средств пойдет на срочное восстановление поврежденных мощностей.

Япония также готовит масштабную помощь для украинской энергетики. Правительство этой страны формирует значительный пакет специализированного оборудования, которое поможет стабилизировать работу энергосистемы.

В Киеве возобновили электроснабжение критической инфраструктуры, но еще около 44 тыс. домов без света - ДТЭК21.01.26, 15:59

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
