Украина анонсировала заседание "энергетического Рамштайна" в формате G7+

Украина совместно с международными партнерами организует встречу "Энергетического Рамштайна" в формате G7+. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Дания выделит более 20 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины. Эти деньги поступят в Фонд поддержки энергетики Украины и будут использованы для защиты энергетических объектов - говорится в сообщении.

Часть средств пойдет на срочное восстановление поврежденных мощностей.

Япония также готовит масштабную помощь для украинской энергетики. Правительство этой страны формирует значительный пакет специализированного оборудования, которое поможет стабилизировать работу энергосистемы.

