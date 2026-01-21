Украина анонсировала заседание "энергетического Рамштайна" в формате G7+
Киев • УНН
Украина организует встречу "Энергетического Рамштайна" в формате G7+. Дания выделит более 20 миллионов евро, а Япония готовит пакет оборудования для энергетического сектора.
Украина совместно с международными партнерами организует встречу "Энергетического Рамштайна" в формате G7+. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Дания выделит более 20 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины. Эти деньги поступят в Фонд поддержки энергетики Украины и будут использованы для защиты энергетических объектов
Часть средств пойдет на срочное восстановление поврежденных мощностей.
Япония также готовит масштабную помощь для украинской энергетики. Правительство этой страны формирует значительный пакет специализированного оборудования, которое поможет стабилизировать работу энергосистемы.
