ukenru
Эксклюзив
12:43 • 6770 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 15303 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 12890 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 16147 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 35555 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 55236 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 47777 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 78310 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40962 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64683 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
В Киеве возобновили электроснабжение критической инфраструктуры, но еще около 44 тыс. домов без света - ДТЭК

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Киеве после атаки возобновлено электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры. Ситуация с электроснабжением остается сложной, продолжаются экстренные отключения.

В Киеве возобновили электроснабжение критической инфраструктуры, но еще около 44 тыс. домов без света - ДТЭК

В Киеве возобновили электроснабжение объектам критической инфраструктуры, но экстренные отключения продолжаются, еще около 44 тыс. домов без света, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киев: возобновили электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры города после атаки. К сожалению, ситуация с электроснабжением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение на группы - не действует

- сообщили в ДТЭК.

Как отметили в компании, "из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов".

Еще около 44 тысяч домов остаются без света

- указали в ДТЭК.

Ремонтные работы, как отмечается, продолжаются непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрела.

Юлия Шрамко

