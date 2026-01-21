В Киеве возобновили электроснабжение критической инфраструктуры, но еще около 44 тыс. домов без света - ДТЭК
Киев • УНН
В Киеве после атаки возобновлено электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры. Ситуация с электроснабжением остается сложной, продолжаются экстренные отключения.
В Киеве возобновили электроснабжение объектам критической инфраструктуры, но экстренные отключения продолжаются, еще около 44 тыс. домов без света, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Киев: возобновили электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры города после атаки. К сожалению, ситуация с электроснабжением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение на группы - не действует
Как отметили в компании, "из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов".
Еще около 44 тысяч домов остаются без света
Ремонтные работы, как отмечается, продолжаются непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрела.