Ексклюзив
12:43 • 6884 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 15385 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 12933 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 16184 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 35588 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 55258 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47793 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 78339 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40970 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64692 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
У Києві відновили електропостачання критичної інфраструктури, але ще близько 44 тис. осель без світла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У Києві після атаки відновлено електропостачання всім об'єктам критичної інфраструктури. Ситуація з електрозабезпеченням залишається складною, тривають екстрені відключення.

У Києві відновили електропостачання критичної інфраструктури, але ще близько 44 тис. осель без світла - ДТЕК

У Києві відновили електропостачання об'єктам критичної інфраструктури, але екстрені відключення тривають, ще близько 44 тис. осель без світла, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атаки. На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє

- повідомили у ДТЕК.

Як зазначили у компанії, "через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів".

Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла

- вказали у ДТЕК.

Ремонтні роботи, як зазначається, тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.

Зеленський: до 60% Києва без світла, ситуація складна у ще 5 областях, уряд перевірить бронювання енергетиків21.01.26, 13:47 • 1630 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
