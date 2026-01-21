У Києві відновили електропостачання критичної інфраструктури, але ще близько 44 тис. осель без світла - ДТЕК

У Києві відновили електропостачання об'єктам критичної інфраструктури, але екстрені відключення тривають, ще близько 44 тис. осель без світла, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атаки. На жаль, ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи - не діє - повідомили у ДТЕК.

Як зазначили у компанії, "через руйнування ворогом об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів".

Ще близько 44 тисячі осель лишається без світла - вказали у ДТЕК.

Ремонтні роботи, як зазначається, тривають безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.

