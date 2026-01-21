$43.180.08
Зеленський: до 60% Києва без світла, ситуація складна у ще 5 областях, уряд перевірить бронювання енергетиків

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Президент Зеленський провів енергетичний селектор, визначивши Київ, Харків, Чернігів та області, Сумщину та Дніпровщину як регіони з найскладнішою ситуацією. Він наголосив на необхідності додаткових заходів та ресурсів для відновлення електропостачання, особливо в Києві, де майже 60% столиці залишається без електрики, а також доручив перевірити бронювання енергетиків і комунальників.

Зеленський: до 60% Києва без світла, ситуація складна у ще 5 областях, уряд перевірить бронювання енергетиків

Найскладніша ситуація в енергетиці у Києві та 5 областях, при чому до 60% столиці - без світла, і там потрібні додаткові заходи і ресурси, уряд перевірить бронювання задіяних на ліквідації наслідків ударів рф та НС енергетиків і комунальників - уже є рішення щодо бронювання 100% такого персоналу, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Провів спеціальний енергетичний селектор. Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина – регіони, де ситуація зараз найскладніша

- повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб "задіяні по максимуму".

Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60% столиці – без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів

- зазначив Зеленський.

МВС, зі слів Президента, доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, по підготовці гарячого харчування для людей.

Україна має достатньо продовольства і має план щодо пунктів харчування за потреби - Свириденко20.01.26, 15:44 • 2396 переглядiв

"Важливо, що підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку", - наголосив Глава держави.

"Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "шахедів"", - вів далі Президент.

Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів - міста мають ресурс для залучення людей на роботу

- сказав Президент.

"Сьогодні очікую також окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації – потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію. Будуть також зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував Зеленський.

Юлія Шрамко

