У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго
Київ • УНН
Через нічні атаки РФ знеструмлено споживачів у чотирьох областях. У Києві та області ситуація залишається складною через морози та додаткове навантаження.
Через нові атаки рф є знеструмлення у чотирьох областях, залишається складною ситуація у Києві та області, триває перегляд роботи критичної інфраструктури для вивільнення додаткової електроенергії для населення, є аварійні відключення, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Триває ліквідація наслідків постійних атак росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно
Ворожі обстріли
"Внаслідок нічних атак ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області", - ідеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.
За повідомленням, "у Києві та Київській області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами". До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці. "Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - зазначили у Міненерго.
"У столиці відновлено водопостачання. Триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів", - повідомили у Міненерго.
Як і в попередні тижні, за повідомленням, мережеві обмеження зберігаються на Одещині.
Графіки та аварійні відключення
"В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - сказано у повідомленні.
У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.
У Міненерго подякували енергетикам, комунальникам, рятувальникам і залізничникам за роботу.
