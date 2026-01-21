$43.180.08
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Через нічні атаки РФ знеструмлено споживачів у чотирьох областях. У Києві та області ситуація залишається складною через морози та додаткове навантаження.

У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго

Через нові атаки рф є знеструмлення у чотирьох областях, залишається складною ситуація у Києві та області, триває перегляд роботи критичної інфраструктури для вивільнення додаткової електроенергії для населення, є аварійні відключення, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Триває ліквідація наслідків постійних атак росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно

- повідомили в Міненерго.

Ворожі обстріли

"Внаслідок нічних атак ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

За повідомленням, "у Києві та Київській області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами". До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці. "Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - зазначили у Міненерго.

"У столиці відновлено водопостачання. Триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів", - повідомили у Міненерго.

Як і в попередні тижні, за повідомленням, мережеві обмеження зберігаються на Одещині.

Графіки та аварійні відключення

"В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - сказано у повідомленні.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

У Міненерго подякували енергетикам, комунальникам, рятувальникам і залізничникам за роботу.

