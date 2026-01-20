В Укренерго назвали шість областей, де тривалість знеструмлень після атаки рф найдовша
Київ • УНН
Після нічної атаки рф найскладніша ситуація з електропостачанням у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.
Деталі
За даними компанії, триває ліквідація наслідків здійсненої ворогом вночі та вранці масованої ракетно-дронової атаки. У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі. Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії.
