В Укренерго назвали шість областей, де тривалість знеструмлень після атаки рф найдовша

Після нічної атаки рф найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Як повідомили в Укренерго, тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша, передає УНН.

Деталі

За даними компанії, триває ліквідація наслідків здійсненої ворогом вночі та вранці масованої ракетно-дронової атаки. У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі. Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії.

рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша - йдеться у повідомленні.



У Києві та 6 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, найскладніше у столичному регіоні - Міненерго