У Києві та 6 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, найскладніше у столичному регіоні - Міненерго

Через нову атаку рф на енергетику є знеструмлення у Києві та 6 областях, найскладніше досі у столичному регіоні, у низці регіонів застосовуються аварійні відключення, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині - повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - зазначили у Міненерго.

Вказано, що "як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині".

Графіки та аварійні вимкнення

"В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - повідомили у Міненерго.

У Міненерго вказали, що у зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Українців при цьому закликали "підтримувати одне одного та за можливості ощадливо споживати електроенергію".

