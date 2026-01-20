$43.180.08
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 3262 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 25712 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 55366 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 46037 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 46502 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 40092 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 51655 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 22041 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 59476 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
У Києві та 6 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, найскладніше у столичному регіоні - Міненерго

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Внаслідок атаки рф знеструмлено споживачів у Києві та 6 областях. Найскладніша ситуація у столичному регіоні, застосовуються аварійні відключення.

У Києві та 6 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, найскладніше у столичному регіоні - Міненерго

Через нову атаку рф на енергетику є знеструмлення у Києві та 6 областях, найскладніше досі у столичному регіоні, у низці регіонів застосовуються аварійні відключення, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині

- повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Зеленський відреагував на атаку рф: за добу до цього Україна отримала необхідні ракети, ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей20.01.26, 10:00 • 1152 перегляди

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - зазначили у Міненерго.

Вказано, що "як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині".

Графіки та аварійні вимкнення

"В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - повідомили у Міненерго.

У Міненерго вказали, що у зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Українців при цьому закликали "підтримувати одне одного та за можливості ощадливо споживати електроенергію".

Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20.01.26, 08:23 • 23203 перегляди

Юлія Шрамко

