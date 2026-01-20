У Києві та 6 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, найскладніше у столичному регіоні - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф знеструмлено споживачів у Києві та 6 областях. Найскладніша ситуація у столичному регіоні, застосовуються аварійні відключення.
Через нову атаку рф на енергетику є знеструмлення у Києві та 6 областях, найскладніше досі у столичному регіоні, у низці регіонів застосовуються аварійні відключення, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Ворожі обстріли
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині
Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.
"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - зазначили у Міненерго.
Вказано, що "як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині".
Графіки та аварійні вимкнення
"В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - повідомили у Міненерго.
У Міненерго вказали, що у зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.
Українців при цьому закликали "підтримувати одне одного та за можливості ощадливо споживати електроенергію".
