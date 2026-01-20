Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго
Київ • УНН
В кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки атак рф на енергосистему. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.
У кількох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки атак рф на енергетику, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії
Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.
Українців закликали: "Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!".
У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф20.01.26, 08:18 • 432 перегляди