Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго

У кількох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки атак рф на енергетику, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії - повідомили в Укренерго.

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

Українців закликали: "Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!".

