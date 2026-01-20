$43.180.08
19 січня, 18:36 • 14965 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 31271 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 27241 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 29013 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 26403 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 29439 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17796 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 42596 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 40235 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18950 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Публікації
Ексклюзиви
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго

Київ • УНН

 • 154 перегляди

В кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки атак рф на енергосистему. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго

У кількох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки атак рф на енергетику, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

- повідомили в Укренерго.

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

Українців закликали: "Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка,  споживайте її ощадливо!".

У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф20.01.26, 08:18 • 432 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
