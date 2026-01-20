Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго

В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий атак рф на энергетику, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии - сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики, как указано, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали: "Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!".

