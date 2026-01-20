Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 14869 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 31065 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 27099 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 28879 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 26317 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 29297 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 17765 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 42488 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 40148 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18944 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg19 января, 20:48 • 10017 просмотра
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21 • 9938 просмотра
"Не позволим никому нас перехитрить": Туск - об участии Польши в "Совете мира" Трампа19 января, 21:40 • 3962 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 11495 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 10029 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 29303 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 42492 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 40153 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 56947 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 78179 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 18077 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 33666 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 28476 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 33490 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 45684 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий атак рф на энергосистему. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго

В нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий атак рф на энергетику, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

- сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики, как указано, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали: "Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!".

В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф20.01.26, 08:18 • 314 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина