В Киеве и 6 областях обесточивание после новой атаки РФ на энергетику, сложнее всего в столичном регионе - Минэнерго

08:19 • 3428 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 3218 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 25673 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 55309 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 45987 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 46466 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 40065 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 51600 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 22030 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 59433 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
публикации
Эксклюзивы
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 27859 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 26717 просмотра
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации03:37 • 10513 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 22845 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 22990 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 8930 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 51612 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 59442 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 56628 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 72700 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 25646 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 41023 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 34658 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 39378 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 51284 просмотра
В Киеве и 6 областях обесточивание после новой атаки РФ на энергетику, сложнее всего в столичном регионе - Минэнерго

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве и 6 областях. Самая сложная ситуация в столичном регионе, применяются аварийные отключения.

В Киеве и 6 областях обесточивание после новой атаки РФ на энергетику, сложнее всего в столичном регионе - Минэнерго

Из-за новой атаки РФ на энергетику обесточены Киев и 6 областей, сложнее всего до сих пор в столичном регионе, в ряде регионов применяются аварийные отключения, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в городе Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.

Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей20.01.26, 10:00 • 1152 просмотра

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за морозов возрастает нагрузка на энергосистему. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют", - отметили в Минэнерго.

Указано, что "как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области".

Графики и аварийные отключения

"В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов", - сообщили в Минэнерго.

В Минэнерго указали, что в связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

Украинцев при этом призвали "поддерживать друг друга и по возможности экономно потреблять электроэнергию".

Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20.01.26, 08:23 • 23203 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ровненская область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина
Киев