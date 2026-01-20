В Киеве и 6 областях обесточивание после новой атаки РФ на энергетику, сложнее всего в столичном регионе - Минэнерго

Из-за новой атаки РФ на энергетику обесточены Киев и 6 областей, сложнее всего до сих пор в столичном регионе, в ряде регионов применяются аварийные отключения, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в городе Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.

Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за морозов возрастает нагрузка на энергосистему. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют", - отметили в Минэнерго.

Указано, что "как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области".

Графики и аварийные отключения

"В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов", - сообщили в Минэнерго.

В Минэнерго указали, что в связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

Украинцев при этом призвали "поддерживать друг друга и по возможности экономно потреблять электроэнергию".

