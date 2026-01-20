В Укрэнерго назвали шесть областей, где продолжительность обесточиваний после атаки рф самая долгая

После ночной атаки рф самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Как сообщили в Укрэнерго, продолжительность вынужденных отключений вне графиков в этих регионах самая длительная, передает УНН.

Детали

По данным компании, продолжается ликвидация последствий осуществленной врагом ночью и утром массированной ракетно-дроновой атаки. Во многих регионах Украины сейчас вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие. Это объясняется тем, что агрессор совершил комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии.

