В Укрэнерго назвали шесть областей, где продолжительность обесточиваний после атаки рф самая долгая
Киев • УНН
После ночной атаки рф самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Как сообщили в Укрэнерго, продолжительность вынужденных отключений вне графиков в этих регионах самая длительная, передает УНН.
Детали
По данным компании, продолжается ликвидация последствий осуществленной врагом ночью и утром массированной ракетно-дроновой атаки. Во многих регионах Украины сейчас вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие. Это объясняется тем, что агрессор совершил комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии.
