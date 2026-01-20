$43.180.08
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 7008 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 16102 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 13920 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 21988 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22083 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 22370 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21041 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17614 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37235 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
В Укрэнерго назвали шесть областей, где продолжительность обесточиваний после атаки рф самая долгая

Киев • УНН

 • 882 просмотра

После ночной атаки рф самая сложная ситуация с электроснабжением в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях. Продолжительность вынужденных обесточиваний вне графиков в этих регионах самая долгая.

В Укрэнерго назвали шесть областей, где продолжительность обесточиваний после атаки рф самая долгая

После ночной атаки рф самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Как сообщили в Укрэнерго, продолжительность вынужденных отключений вне графиков в этих регионах самая длительная, передает УНН.

Детали

По данным компании, продолжается ликвидация последствий осуществленной врагом ночью и утром массированной ракетно-дроновой атаки. Во многих регионах Украины сейчас вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие. Это объясняется тем, что агрессор совершил комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии.

рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления20.01.26, 11:39 • 22088 просмотров

Самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Продолжительность вынужденных отключений вне графиков в этих регионах самая длительная 

- говорится в сообщении.

В Киеве и 6 областях обесточивания после новой атаки рф на энергетику, сложнее всего в столичном регионе - Минэнерго20.01.26, 10:56 • 2954 просмотра

Антонина Туманова

