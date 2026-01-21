В четырех областях обесточивание после новых атак РФ, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго

Из-за новых атак РФ обесточены четыре области, остается сложной ситуация в Киеве и области, продолжается пересмотр работы критической инфраструктуры для высвобождения дополнительной электроэнергии для населения, есть аварийные отключения, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно - сообщили в Минэнерго.

Вражеские обстрелы

"В результате ночных атак врага на утро обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.

По сообщению, "в Киеве и Киевской области ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами". К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци. "Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют", - отметили в Минэнерго.

"В столице возобновлено водоснабжение. Продолжается пересмотр работы объектов критической инфраструктуры с целью высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для бытовых потребителей. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление помощи от партнеров", - сообщили в Минэнерго.

Как и в предыдущие недели, по сообщению, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области.

Графики и аварийные отключения

"В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов", - сказано в сообщении.

В связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

В Минэнерго поблагодарили энергетиков, коммунальщиков, спасателей и железнодорожников за работу.

