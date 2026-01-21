Зеленский: до 60% Киева без света, ситуация сложная еще в 5 областях, правительство проверит бронирование энергетиков

Самая сложная ситуация в энергетике в Киеве и 5 областях, при этом до 60% столицы - без света, и там нужны дополнительные меры и ресурсы, правительство проверит бронирование задействованных в ликвидации последствий ударов РФ и ЧС энергетиков и коммунальщиков - уже есть решение по бронированию 100% такого персонала, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Провел специальный энергетический селектор. Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина – регионы, где ситуация сейчас самая сложная - сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб "задействованы по максимуму".

По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой – нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов - отметил Зеленский.

МВД, по словам Президента, доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей.

"Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи", - подчеркнул Глава государства.

"Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбития "шахедов"", - продолжил Президент.

Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию по бронированию работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, – для таких компаний уже есть решение по бронированию 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров - города имеют ресурс для привлечения людей на работу - сказал Президент.

"Сегодня ожидаю также отдельный доклад чиновников по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации – нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию. Будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех работ, которые нужны. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил Зеленский.