Зеленский: до 60% Киева без света, ситуация сложная еще в 5 областях, правительство проверит бронирование энергетиков
Киев • УНН
Президент Зеленский провел энергетический селектор, определив Киев, Харьков, Чернигов и области, Сумщину и Днепровщину как регионы с самой сложной ситуацией. Он отметил необходимость дополнительных мер и ресурсов для восстановления электроснабжения, особенно в Киеве, где почти 60% столицы остается без электричества, а также поручил проверить бронирование энергетиков и коммунальщиков.
Самая сложная ситуация в энергетике в Киеве и 5 областях, при этом до 60% столицы - без света, и там нужны дополнительные меры и ресурсы, правительство проверит бронирование задействованных в ликвидации последствий ударов РФ и ЧС энергетиков и коммунальщиков - уже есть решение по бронированию 100% такого персонала, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Провел специальный энергетический селектор. Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина – регионы, где ситуация сейчас самая сложная
По его словам, ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб "задействованы по максимуму".
По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой – нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов
МВД, по словам Президента, доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей.
У Украины достаточно продовольствия и есть план по пунктам питания при необходимости - Свириденко20.01.26, 15:44 • 2396 просмотров
"Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи", - подчеркнул Глава государства.
"Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбития "шахедов"", - продолжил Президент.
Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию по бронированию работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, – для таких компаний уже есть решение по бронированию 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров - города имеют ресурс для привлечения людей на работу
"Сегодня ожидаю также отдельный доклад чиновников по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации – нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию. Будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех работ, которые нужны. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил Зеленский.