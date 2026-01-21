Зеленский: до 60% Киева без света, ситуация сложная еще в 5 областях, правительство проверит бронирование энергетиков

$43.180.08
Эксклюзив
10:55 • 7780 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 6620 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 11906 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 31688 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 52697 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 46013 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 74491 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40459 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 62901 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27179 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
Популярные новости
Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии21 января, 03:33 • 8478 просмотра
Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP21 января, 04:04 • 4240 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21 января, 04:33 • 16293 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 14544 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33 • 14244 просмотра
публикации
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 7780 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 39984 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 74491 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 62901 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 55673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Испания
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 14622 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 19946 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 25944 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 26752 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 33662 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Социальная сеть
Шахед-136

Зеленский: до 60% Киева без света, ситуация сложная еще в 5 областях, правительство проверит бронирование энергетиков

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Президент Зеленский провел энергетический селектор, определив Киев, Харьков, Чернигов и области, Сумщину и Днепровщину как регионы с самой сложной ситуацией. Он отметил необходимость дополнительных мер и ресурсов для восстановления электроснабжения, особенно в Киеве, где почти 60% столицы остается без электричества, а также поручил проверить бронирование энергетиков и коммунальщиков.

Зеленский: до 60% Киева без света, ситуация сложная еще в 5 областях, правительство проверит бронирование энергетиков

Самая сложная ситуация в энергетике в Киеве и 5 областях, при этом до 60% столицы - без света, и там нужны дополнительные меры и ресурсы, правительство проверит бронирование задействованных в ликвидации последствий ударов РФ и ЧС энергетиков и коммунальщиков - уже есть решение по бронированию 100% такого персонала, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Провел специальный энергетический селектор. Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина – регионы, где ситуация сейчас самая сложная

- сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб "задействованы по максимуму".

По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой – нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов

- отметил Зеленский.

МВД, по словам Президента, доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, о подготовке горячего питания для людей.

У Украины достаточно продовольствия и есть план по пунктам питания при необходимости - Свириденко

"Важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи", - подчеркнул Глава государства.

"Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго о том, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбития "шахедов"", - продолжил Президент.

Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию по бронированию работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, – для таких компаний уже есть решение по бронированию 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров - города имеют ресурс для привлечения людей на работу

- сказал Президент.

"Сегодня ожидаю также отдельный доклад чиновников по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации – нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию. Будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку. Приоритеты для всех очевидны: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех работ, которые нужны. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил Зеленский.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Днепропетровская область
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Владимир Зеленский
Запорожье
Киев
Харьков