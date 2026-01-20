У Украины достаточно продовольствия и есть план по пунктам питания при необходимости - Свириденко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 652 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 2160 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 6802 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 16403 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 17622 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 19862 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19581 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17026 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36171 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67071 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 16165 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 35583 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 37433 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 28959 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 12954 просмотра
публикации
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 2158 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 13093 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 29117 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 65780 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 72238 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Гренландия
Днепр
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 32350 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 47878 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 40612 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 45070 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 56978 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
НАСАМС

У Украины достаточно продовольствия и есть план по пунктам питания при необходимости - Свириденко

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Имеющегося продовольствия в Украине достаточно, мощности производителей превышают внутреннее потребление. ГСЧС усилит координацию с производителями для формирования оперативных резервов продовольствия.

У Украины достаточно продовольствия и есть план по пунктам питания при необходимости - Свириденко

В Украине на сегодняшний день продовольствия достаточно. На случай необходимости развертывания пунктов питания ГСЧС усилит координацию с производителями продуктов питания в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас имеющегося продовольствия в Украине достаточно. Мощности производителей превышают внутреннее потребление. Ситуация контролируемая

- сообщила Свириденко по итогам встречи с представителями ассоциаций производителей продуктов питания относительно функционирования бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.

В то же время Премьер поручила ГСЧС "безотлагательно проработать возможность оказания помощи в краткосрочном заживлении предприятий, производящих базовые продукты питания в случае внезапных отключений".

"Министерство энергетики и НКРЭКУ должно безотлагательно обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые есть в наличии у производителей продуктов питания и до сих пор не запущены. Правительство для этого приняло все необходимые решения", - отметила Свириденко.

ГСЧС усилит координацию с производителями продуктов питания в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия на случай необходимости развертывания пунктов питания

- сообщила Премьер.

Также она обратилась к торговым сетям – "отдавать больше предпочтения украинским продуктам питания". "Это вопрос общей устойчивости нашей экономики. Поручила Министерству экономики проработать дополнительные меры поддержки производителей в этом вопросе", - указала она.

"На любые потребности в помощи будем реагировать безотлагательно", - отметила Свириденко.

Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр16.01.26, 10:50 • 28559 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство энергетики Украины
Украина