У Украины достаточно продовольствия и есть план по пунктам питания при необходимости - Свириденко

В Украине на сегодняшний день продовольствия достаточно. На случай необходимости развертывания пунктов питания ГСЧС усилит координацию с производителями продуктов питания в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас имеющегося продовольствия в Украине достаточно. Мощности производителей превышают внутреннее потребление. Ситуация контролируемая - сообщила Свириденко по итогам встречи с представителями ассоциаций производителей продуктов питания относительно функционирования бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.

В то же время Премьер поручила ГСЧС "безотлагательно проработать возможность оказания помощи в краткосрочном заживлении предприятий, производящих базовые продукты питания в случае внезапных отключений".

"Министерство энергетики и НКРЭКУ должно безотлагательно обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые есть в наличии у производителей продуктов питания и до сих пор не запущены. Правительство для этого приняло все необходимые решения", - отметила Свириденко.

ГСЧС усилит координацию с производителями продуктов питания в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия на случай необходимости развертывания пунктов питания - сообщила Премьер.

Также она обратилась к торговым сетям – "отдавать больше предпочтения украинским продуктам питания". "Это вопрос общей устойчивости нашей экономики. Поручила Министерству экономики проработать дополнительные меры поддержки производителей в этом вопросе", - указала она.

"На любые потребности в помощи будем реагировать безотлагательно", - отметила Свириденко.

