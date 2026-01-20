Україна має достатньо продовольства і має план щодо пунктів харчування за потреби - Свириденко
Київ • УНН
Наявного продовольства в Україні достатньо, потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. ДСНС посилить координацію з виробниками для формування оперативних резервів харчів.
В Україні на сьогодні продовольства достатньо. На випадок потреби розгортання пунктів харчування ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у вівторок у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована
Водночас Прем'єр доручила ДСНС "невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень".
"Міністерство енергетики і НКРЕКП має невідкладно забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені. Уряд для цього прийняв всі необхідні рішення", - зазначила Свириденко.
ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування
Також вона звернулася до торгових мереж – "віддавати більше переваги українським продуктам харчування". "Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила Міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників в цьому питанні", - вказала вона.
"На будь-які потреби в допомозі будемо реагувати невідкладно", - зазначила Свириденко.
