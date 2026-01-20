Україна має достатньо продовольства і має план щодо пунктів харчування за потреби - Свириденко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 746 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 2426 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 6980 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 16509 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 17705 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 19912 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19615 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17045 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36203 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67108 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 16278 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 35714 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 37575 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 29149 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 13126 перегляди
Публікації
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 2426 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 13186 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 29213 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 65836 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 72294 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Ґренландія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 32374 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 47917 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 40641 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 45098 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 57011 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
NASAMS

Україна має достатньо продовольства і має план щодо пунктів харчування за потреби - Свириденко

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Наявного продовольства в Україні достатньо, потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. ДСНС посилить координацію з виробниками для формування оперативних резервів харчів.

Україна має достатньо продовольства і має план щодо пунктів харчування за потреби - Свириденко

В Україні на сьогодні продовольства достатньо. На випадок потреби розгортання пунктів харчування ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у вівторок у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована

- повідомила Свириденко за підсумками зустрічі із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо функціонування бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.

Водночас Прем'єр доручила ДСНС "невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень".

"Міністерство енергетики і НКРЕКП має невідкладно забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені. Уряд для цього прийняв всі необхідні рішення", - зазначила Свириденко.

ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування

- повідомила Прем'єр.

Також вона звернулася до торгових мереж – "віддавати більше переваги українським продуктам харчування". "Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила Міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників в цьому питанні", - вказала вона.

"На будь-які потреби в допомозі будемо реагувати невідкладно", - зазначила Свириденко.

Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр16.01.26, 10:50 • 28559 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство енергетики України
Україна