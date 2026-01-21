Україна анонсувала засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+

$43.180.08
15:14 • 3298 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 7086 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 8298 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 18590 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 25240 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 18180 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20081 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 38048 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57174 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49174 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 18582 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 25228 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Державний кордон України
Сумська область
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Україна анонсувала засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Україна організовує зустріч "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+. Данія виділить понад 20 мільйонів євро, а Японія готує пакет обладнання для енергетичного сектора.

Україна анонсувала засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+

Україна спільно з міжнародними партнерами організовує зустріч "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+.  Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Данія виділить понад 20 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектора України. Ці гроші надійдуть до Фонду підтримки енергетики України та будуть використані для захисту енергетичних об'єктів

- йдеться у повідомленні.

Частина коштів піде на термінове відновлення пошкоджених потужностей.

Японія також готує масштабну допомогу для української енергетики. Уряд цієї країни формує значний пакет спеціалізованого обладнання, яке допоможе стабілізувати роботу енергосистеми. 

У Києві відновили електропостачання критичної інфраструктури, але ще близько 44 тис. осель без світла - ДТЕК21.01.26, 15:59 • 1418 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко
G7
Данія
Японія
Україна