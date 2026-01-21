Україна анонсувала засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+

Україна спільно з міжнародними партнерами організовує зустріч "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Данія виділить понад 20 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектора України. Ці гроші надійдуть до Фонду підтримки енергетики України та будуть використані для захисту енергетичних об'єктів - йдеться у повідомленні.

Частина коштів піде на термінове відновлення пошкоджених потужностей.

Японія також готує масштабну допомогу для української енергетики. Уряд цієї країни формує значний пакет спеціалізованого обладнання, яке допоможе стабілізувати роботу енергосистеми.

