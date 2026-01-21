Україна анонсувала засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+
Київ • УНН
Україна організовує зустріч "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+. Данія виділить понад 20 мільйонів євро, а Японія готує пакет обладнання для енергетичного сектора.
Україна спільно з міжнародними партнерами організовує зустріч "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Данія виділить понад 20 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектора України. Ці гроші надійдуть до Фонду підтримки енергетики України та будуть використані для захисту енергетичних об'єктів
Частина коштів піде на термінове відновлення пошкоджених потужностей.
Японія також готує масштабну допомогу для української енергетики. Уряд цієї країни формує значний пакет спеціалізованого обладнання, яке допоможе стабілізувати роботу енергосистеми.
