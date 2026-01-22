В правительстве назвали регионы, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой

$43.180.08
11:49 • 1334 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 5736 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 1504 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 5872 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 11995 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 18649 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 25894 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 40950 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39430 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 64084 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:29 • 5686 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 6598 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 64069 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 56569 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 56435 просмотра
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 20673 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 18136 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 18819 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 56435 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 37587 просмотра
В правительстве назвали регионы, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Юлия Свириденко провела энергетический селектор, назвав Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области самыми сложными. Она требует активной работы по подключению альтернативных источников энергии.

В правительстве назвали регионы, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой
Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций. О результатах она сообщила в Telegram, передает УНН.

Подробности

Как отметила Свириденко, самой сложной ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, в том числе откомандированных из других областей

- говорится в сообщении.

Отдельный фокус - на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевских городских властей. Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть

- заявила Свириденко.

Напомним

Кабинет министров Украины выделил более 2,5 млрд гривен на закупку генераторов большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина
Киев