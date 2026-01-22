В правительстве назвали регионы, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой

Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций. О результатах она сообщила в Telegram, передает УНН.

Подробности

Как отметила Свириденко, самой сложной ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, в том числе откомандированных из других областей - говорится в сообщении.

Отдельный фокус - на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевских городских властей. Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть - заявила Свириденко.

Напомним

Кабинет министров Украины выделил более 2,5 млрд гривен на закупку генераторов большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.