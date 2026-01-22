В правительстве назвали регионы, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой
Киев • УНН
Юлия Свириденко провела энергетический селектор, назвав Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области самыми сложными. Она требует активной работы по подключению альтернативных источников энергии.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций. О результатах она сообщила в Telegram, передает УНН.
Подробности
Как отметила Свириденко, самой сложной ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников, в том числе откомандированных из других областей
Отдельный фокус - на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.
Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевских городских властей. Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть
Напомним
Кабинет министров Украины выделил более 2,5 млрд гривен на закупку генераторов большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.