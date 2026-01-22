В уряді назвали регіони, де наразі найскладніша ситуація з енергетикою

Фото: t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела щоденний енергетичний селектор з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій. Про результати вона повідомила у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Свириденко, найскладнішою ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, комунальників, залізничників, в тому числі відряджені з інших областей - йдеться в повідомленні.

Окремий фокус - на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.

Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути - заявила Свириденко.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України виділив понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.