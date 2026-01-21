Кабмін виділяє понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів для регіонів - Свириденко

Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів виділяє понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Залучаємо всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці. Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше - повідомила Свириденко.

За її словами, на ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Вона додала, що це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

Окрім того, прем’єр наголосила, що закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів.

Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації - для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення - додала Свириденко.

Доповнення

Відповідно до розпорядження уряду №43-р від 20 січня 2026 року, уряд виділяє Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури 2 млрд 556 млн 994,2 тис. гривень на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, для закупівлі обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Також документом встановлюється, що замовник у договорах про закупівлю обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад може передбачати попередню оплату в розмірі до 60 відсотків їх вартості на строк не більше трьох місяців.

Відповідно до документу, замовником виступатиме ДП "Відновлення критичної інфраструктури".

Окрім того, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури доручено:

розробити та подати Кабміну проєкт акта про затвердження Порядку використання обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання та водовідведення;

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат;

подати до 29 травня Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Нагадаємо

600 тисяч мешканців Києва виїхали з міста після російських атак 9 січня.