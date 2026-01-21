Кабмін виділяє понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів для регіонів - Свириденко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
10:55 • 5024 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 3602 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 10576 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 30299 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 51457 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 45463 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 73199 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40282 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 61920 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27102 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рфVideo21 січня, 01:56 • 4312 перегляди
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії21 січня, 03:33 • 6750 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 15371 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 13296 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 13259 перегляди
Публікації
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 5030 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 39068 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 73201 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 61922 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 54852 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 13392 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 19550 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 25561 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 26374 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 33263 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

Кабмін виділяє понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів для регіонів - Свириденко

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Уряд України виділяє понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання призначене для виробництва тепла та електроенергії в регіонах, які найбільше цього потребують.

Кабмін виділяє понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів для регіонів - Свириденко
Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів виділяє понад 2,5 млрд гривень на закупівлю генераторів великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Залучаємо всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці. Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше

- повідомила Свириденко.

За її словами, на ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Вона додала, що це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

Окрім того, прем’єр наголосила, що закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів.

Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації - для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення

 - додала Свириденко.

Доповнення

Відповідно до розпорядження уряду №43-р від 20 січня 2026 року, уряд виділяє Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури 2 млрд 556 млн 994,2 тис. гривень на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, для закупівлі обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Також документом встановлюється, що замовник у договорах про закупівлю обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад може передбачати попередню оплату в розмірі до 60 відсотків їх вартості на строк не більше трьох місяців.

Відповідно до документу, замовником виступатиме ДП "Відновлення критичної інфраструктури".

Окрім того, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури доручено:

  • розробити та подати Кабміну проєкт акта про затвердження Порядку використання обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання та водовідведення;
    • затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат;
      • подати до 29 травня Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

        Нагадаємо

        600 тисяч мешканців Києва виїхали з міста після російських атак 9 січня.

        Павло Башинський

        СуспільствоЕкономікаПолітика
        Графіки відключень електроенергії
        Державний бюджет
        Енергетика
        Опалення
        Кабінет Міністрів України
        Війна в Україні
        Відключення світла
        Блекаут 
        Електроенергія
        Донецька область
        Сумська область
        Юлія Свириденко
        Харківська область
        Одеська область
        Дніпропетровська область
        Запорізька область
        Міністерство фінансів України
        Чернігівська область
        Київ