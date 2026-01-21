Кабмин выделяет более 2,5 млрд гривен на закупку генераторов для регионов - Свириденко

Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет министров выделяет более 2,5 млрд гривен на закупку генераторов большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Привлекаем все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации в условиях сложной ситуации в энергетике. Правительство приняло распоряжение о распределении 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации - для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего - сообщила Свириденко.

По ее словам, на эти средства будут приобретены генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Она добавила, что это оборудование можно перенаправлять в другие регионы, где есть острая потребность.

Кроме того, премьер подчеркнула, что закупки будут проводиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков.

Отдельно определили ответственного заказчика и установлен четкий порядок использования генерации - для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения - добавила Свириденко.

Дополнение

В соответствии с распоряжением правительства №43-р от 20 января 2026 года, правительство выделяет Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры 2 млрд 556 млн 994,2 тыс. гривен на осуществление мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, для закупки оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии для нужд территориальных общин.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Также документом устанавливается, что заказчик в договорах о закупке оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии для нужд территориальных общин может предусматривать предварительную оплату в размере до 60 процентов их стоимости на срок не более трех месяцев.

В соответствии с документом, заказчиком будет выступать ГП "Восстановление критической инфраструктуры".

Кроме того, Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры поручено:

разработать и подать Кабмину проект акта об утверждении Порядка использования оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения;

утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития общин и территорий, Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень расходов;

подать до 29 мая Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерству развития общин и территорий, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

