Кабмин выделяет более 2,5 млрд гривен на закупку генераторов для регионов - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров выделяет более 2,5 млрд гривен на закупку генераторов большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Привлекаем все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации в условиях сложной ситуации в энергетике. Правительство приняло распоряжение о распределении 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации - для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего
По ее словам, на эти средства будут приобретены генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Она добавила, что это оборудование можно перенаправлять в другие регионы, где есть острая потребность.
Кроме того, премьер подчеркнула, что закупки будут проводиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков.
Отдельно определили ответственного заказчика и установлен четкий порядок использования генерации - для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения
Дополнение
В соответствии с распоряжением правительства №43-р от 20 января 2026 года, правительство выделяет Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры 2 млрд 556 млн 994,2 тыс. гривен на осуществление мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, для закупки оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии для нужд территориальных общин.
Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
Также документом устанавливается, что заказчик в договорах о закупке оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии для нужд территориальных общин может предусматривать предварительную оплату в размере до 60 процентов их стоимости на срок не более трех месяцев.
В соответствии с документом, заказчиком будет выступать ГП "Восстановление критической инфраструктуры".
Кроме того, Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры поручено:
- разработать и подать Кабмину проект акта об утверждении Порядка использования оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития общин и территорий, Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень расходов;
- подать до 29 мая Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерству развития общин и территорий, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.
Напомним
