В Гостомеле в результате атаки российских дронов пострадали 4 человека, среди них 8-летний ребёнок
Киев • УНН
В Гостомеле в результате атаки российских дронов пострадали четыре человека, в том числе 8-летняя девочка. Также на предприятии вспыхнул пожар.
В Гостомеле Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали 4 человека, среди них 8-летняя девочка. Погибших нет. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
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8-летняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности. Также пострадал 66-летний мужчина — у него ожоги тела и закрытая травма живота. Его госпитализировали в местную больницу.
Позже стало известно ещё о двух пострадавших. Мужчина получил ожоги головы, а женщина — ушиб левого коленного сустава и острую реакцию на стресс.
Погибших нет
Двум пострадавшим с лёгкими травмами медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась.
В результате атаки также возник пожар в складских и производственных помещениях. Спасатели продолжают ликвидировать его последствия.
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