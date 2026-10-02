Удары по Днепру и Харькову: число пострадавших возросло до 40

По последним данным, в Днепре количество раненых в результате атаки ВС РФ 2 октября возросло до четырех, а в Харькове в результате авиаударов пострадали 36 человек, еще двое погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровскую ОВА и ГСЧС.

Подробности

В Днепре в результате российской атаки на центральную часть города ранения получили уже четыре человека. Все пострадавшие — женщины. Медики оказали им необходимую помощь, от госпитализации они отказались. Российские БПЛА атаковали там многоквартирный дом, из-за чего возник пожар.

Также горели автомобили и гараж. Спасатели эвакуировали из задымленных квартир шестерых человек и ликвидировали возгорание.

В Киеве медикам "скорой" будут доплачивать за работу во время вражеских атак — о каких суммах идет речь

В Харькове количество пострадавших в результате российского авиаудара возросло до 36 человек, среди них трое детей. Две женщины погибли. По данным ГСЧС, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова. Зафиксировано три попадания в частном секторе и три очага пожара.

В результате атаки были разрушены и повреждены частные жилые дома, офисные помещения, учебное заведение и автомобили. Пожары ликвидировали. На местах ударов работали спасатели, саперы, психологи ГСЧС, правоохранители, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Посольства могут эвакуировать из Киева во Львов или Польшу — СМИ назвали условие