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В Киеве медикам "скорой" будут доплачивать за работу во время вражеских атак — о каких суммах идет речь

Киев • УНН

 • 2078 просмотра

Медикам скорой помощи в Киеве будут платить 250–500 грн за работу во время тревоги и на месте поражения. Им также закупят защитную одежду.

В Киеве медикам "скорой" будут доплачивать за работу во время вражеских атак — о каких суммах идет речь

Медикам "скорой помощи" в Киеве будут доплачивать за работу во время российских атак, передает УНН со ссылкой на КГГА.

За работу в опасных условиях предусмотрены доплаты:

▪️ 250 грн — за смену во время воздушной тревоги;

▪️ 500 грн — за работу непосредственно на месте поражения во время тревоги.

Также для медиков закупят специальную защитную одежду. А в учреждениях, где работают военно-врачебные комиссии, установят рамки-металлоискатели.

Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило21.09.26, 19:38 • 52719 просмотров

Антонина Туманова

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