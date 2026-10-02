В Киеве медикам "скорой" будут доплачивать за работу во время вражеских атак — о каких суммах идет речь

Медикам "скорой помощи" в Киеве будут доплачивать за работу во время российских атак, передает УНН со ссылкой на КГГА.

За работу в опасных условиях предусмотрены доплаты:

▪️ 250 грн — за смену во время воздушной тревоги;

▪️ 500 грн — за работу непосредственно на месте поражения во время тревоги.

Также для медиков закупят специальную защитную одежду. А в учреждениях, где работают военно-врачебные комиссии, установят рамки-металлоискатели.

Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило