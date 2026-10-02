В Киеве медикам "скорой" будут доплачивать за работу во время вражеских атак — о каких суммах идет речь
Киев • УНН
Медикам скорой помощи в Киеве будут платить 250–500 грн за работу во время тревоги и на месте поражения. Им также закупят защитную одежду.
Медикам "скорой помощи" в Киеве будут доплачивать за работу во время российских атак, передает УНН со ссылкой на КГГА.
За работу в опасных условиях предусмотрены доплаты:
▪️ 250 грн — за смену во время воздушной тревоги;
▪️ 500 грн — за работу непосредственно на месте поражения во время тревоги.
Также для медиков закупят специальную защитную одежду. А в учреждениях, где работают военно-врачебные комиссии, установят рамки-металлоискатели.
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