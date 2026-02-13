Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.
Глава МИД Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, по итогам которого объявил о решении КНР предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи, пишет УНН.
Подробности
"В Мюнхене у меня была содержательная и продуктивная встреча с главой МИД Китая Ван И. Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения территориальной целостности. Я подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне. Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны", - сообщил Сибига в X.
По словам главы МИД, он "проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущербе, нанесенном китайским компаниям в результате российских ударов"
"Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи", - отметил Сибига.
Он также сообщил, что "пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай".
