Ракеты для ПВО и энергетическая поддержка: итоги международных контактов Зеленского в январе

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в январе провел 20 встреч и 14 телефонных разговоров, посетив Францию, Кипр, Швейцарию и Литву. По итогам контактов Украина получила ракеты для ПВО NASAMS от Норвегии, 31-й пакет военной помощи от Финляндии, а также значительную энергетическую поддержку от других партнеров.

Ракеты для ПВО и энергетическая поддержка: итоги международных контактов Зеленского в январе

В течение января президент Украины Владимир Зеленский провел 20 встреч, 14 телефонных разговоров и посетил Францию, Кипр, Швейцарию и Литву. О результатах и решениях, принятых по итогам контактов главы Украинского государства, сообщили в ОП, пишет УНН.

Подробности

По данным Офиса Президента, в Париже состоялось заседание "коалиции желающих", на котором была подписана совместная декларация всех стран коалиции, а также трехсторонняя декларация Франции, Великобритании и Украины о размещении многонациональных сил.

В Никосии Зеленский принял участие в церемонии открытия председательства Кипра в Совете Евросоюза, а в Давосе провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. В Вильнюсе состоялась встреча в формате Люблинского треугольника: Украина, Литва, Польша. В Литве глава государства также встретился с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской.

Также в Офисе президента обнародовали перечень помощи от партнеров для усиления противовоздушной обороны и энергетической устойчивости Украины, решение о выделении которой стало итогом контактов Зеленского:

  • Норвегия - ракеты к системам ПВО NASAMS; 400 млн долларов, в том числе на энергетическую поддержку;
    • Финляндия - 31-й пакет военной помощи на 98 млн евро;
      • США - более 400 млн долларов на гуманитарные проекты поддержки украинцев этой зимой;
        • Великобритания - почти 23 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины;
          • Европейский Союз - около 450 генераторов;
            • Германия - 60 млн евро и дополнительное оборудование;
              • Италия – 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, 50 млн евро предусмотрено в бюджете на 2026 год для помощи Украине в энергетическом секторе; 78 промышленных котлов общей мощностью 116,5 МВт уже доставлены в Украину;
                • Нидерланды - дополнительные 23 млн евро для энергетического сектора Украины;
                  • Дания - 20 млн евро на энергетическую поддержку Украины;
                    • Франция - более 100 генераторов;
                      • Япония - 140 генераторов, 60 трансформаторов и две когенерационные установки;
                        • Литва - 90 генераторов.

                          Напомним

                          Президент Зеленский сообщил о новом раунде переговоров Украины, США и РФ в среду и четверг. Запланирован как трехсторонний, так и двусторонний формат с США.

                          Ольга Розгон

