Ракети для ППО та енергетична підтримка: підсумки міжнародних контактів Зеленського у січні

Протягом січня президент України Володимир Зеленський провів 20 зустрічей, 14 телефонних розмов і був із візитами у Франції, на Кіпрі, у Швейцарії та Литві. Про результати та рішення, які були ухвалені за підсумками контактів глави Української держави, повідомили в ОП, пише УНН.

Деталі

За даними Офісу Президента, у Парижі відбулося засідання "коаліції охочих", на якому підписали спільну декларацію всіх країн коаліції, а також тристоронню декларацію Франції, Великої Британії та України щодо розміщення багатонаціональних сил.

У Нікосії Зеленський взяв участь у церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Євросоюзу, а в Давосі провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У Вільнюсі відбулася зустріч у форматі Люблінського трикутника: Україна, Литва, Польща. У Литві глава держави також зустрівся з лідеркою білоруських демократичних сил Світланою Тихановською.

Також в Офісі президента оприлюднили перелік допомоги від партнерів для посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України, рішення про виділення якої стало підсумком контактів Зеленського:

Норвегія - ракети до систем ППО NASAMS; 400 млн доларів, зокрема на енергетичну підтримку;

Фінляндія - 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро;

США - понад 400 млн доларів на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими;

Велика Британія - майже 23 млн євро до Фонду підтримки енергетики України;

Європейський Союз - близько 450 генераторів;

Німеччина - 60 млн євро та додаткове обладнання;

Італія – 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, 50 млн євро передбачено в бюджеті на 2026 рік для допомоги Україні в енергетичному секторі; 78 промислових котлів загальною потужністю 116,5 МВт уже доправлені до України;

Нідерланди - додаткові 23 млн євро для енергетичного сектору України;

Данія - 20 млн євро на енергетичну підтримку України;

Франція - понад 100 генераторів;

Японія - 140 генераторів, 60 трансформаторів і дві когенераційні установки;

Литва - 90 генераторів.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про новий раунд переговорів України, США та рф у середу та четвер. Заплановано як тристоронній, так і двосторонній формат із США.