Ракети для ППО та енергетична підтримка: підсумки міжнародних контактів Зеленського у січні

$42.810.04
51.020.22
ukenru
18:01 • 666 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 3134 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 11675 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 20915 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 34878 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 58998 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74598 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 51321 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50599 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36436 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 27151 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 43137 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 18267 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 15425 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 12191 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 2606 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 11675 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 43310 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 27211 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 84535 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 2088 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 2774 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 4224 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 5098 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 7838 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The New York Times

Ракети для ППО та енергетична підтримка: підсумки міжнародних контактів Зеленського у січні

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у січні провів 20 зустрічей та 14 телефонних розмов, відвідавши Францію, Кіпр, Швейцарію та Литву. За підсумками контактів Україна отримала ракети для ППО NASAMS від Норвегії, 31-й пакет військової допомоги від Фінляндії, а також значну енергетичну підтримку від інших партнерів.

Ракети для ППО та енергетична підтримка: підсумки міжнародних контактів Зеленського у січні

Протягом січня президент України Володимир Зеленський провів 20 зустрічей, 14 телефонних розмов і був із візитами у Франції, на Кіпрі, у Швейцарії та Литві. Про результати та рішення, які були ухвалені за підсумками контактів глави Української держави, повідомили в ОП, пише УНН.

Деталі

За даними Офісу Президента, у Парижі відбулося засідання "коаліції охочих", на якому підписали спільну декларацію всіх країн коаліції, а також тристоронню декларацію Франції, Великої Британії та України щодо розміщення багатонаціональних сил.

У Нікосії Зеленський взяв участь у церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Євросоюзу, а в Давосі провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У Вільнюсі відбулася зустріч у форматі Люблінського трикутника: Україна, Литва, Польща. У Литві глава держави також зустрівся з лідеркою білоруських демократичних сил Світланою Тихановською.

Також в Офісі президента оприлюднили перелік допомоги від партнерів для посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України, рішення про виділення якої стало підсумком контактів Зеленського:

  • Норвегія - ракети до систем ППО NASAMS; 400 млн доларів, зокрема на енергетичну підтримку;
    • Фінляндія - 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро;
      • США - понад 400 млн доларів на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими;
        • Велика Британія - майже 23 млн євро до Фонду підтримки енергетики України;
          • Європейський Союз - близько 450 генераторів;
            • Німеччина - 60 млн євро та додаткове обладнання;
              • Італія – 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, 50 млн євро передбачено в бюджеті на 2026 рік для допомоги Україні в енергетичному секторі; 78 промислових котлів загальною потужністю 116,5 МВт уже доправлені до України;
                • Нідерланди - додаткові 23 млн євро для енергетичного сектору України;
                  • Данія - 20 млн євро на енергетичну підтримку України;
                    • Франція - понад 100 генераторів;
                      • Японія - 140 генераторів, 60 трансформаторів і дві когенераційні установки;
                        • Литва - 90 генераторів.

                          Нагадаємо

                          Президент Зеленський повідомив про новий раунд переговорів України, США та рф у середу та четвер. Заплановано як тристоронній, так і двосторонній формат із США.

                          Ольга Розгон

                          ПолітикаНовини Світу
                          Техніка
                          Державний бюджет
                          Енергетика
                          Війна в Україні
                          "Коаліція охочих"
                          Електроенергія
                          Давос
                          Рада Європейського Союзу
                          Швейцарія
                          Дональд Трамп
                          Європейський Союз
                          Вільнюс
                          Фінляндія
                          Данія
                          NASAMS
                          Париж
                          Франція
                          Литва
                          Норвегія
                          Велика Британія
                          Італія
                          Німеччина
                          Нідерланди
                          Японія
                          Володимир Зеленський
                          Сполучені Штати Америки
                          Україна
                          Кіпр
                          Польща