Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф відбудеться у середу та четвер. Буде не лише тристоронній формат, але й з Америкою буде двосторонній формат. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися. Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу та четвер. І не тільки тристоронній формат, але й з Америкою буде двосторонній наш формат. Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються - сказав Зеленський.

Він додав, що важливо, щоб у цей час Америка також рішучо підтримувала діалог – усі можливості для діалогу, які є, – і відповідно працювала з російською стороною.

Нагадаємо

Другий раунд переговорів в Абу-Дабі, де розпочалися тристоронні контакти України, США та рф, пройде 4-5 лютого, підтвердив речник кремля дмитро пєсков.