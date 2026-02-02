$42.810.04
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 2184 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 10970 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 20305 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 34155 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 58658 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74377 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
1 февраля, 11:12 • 51180 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50503 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36372 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84306 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский сообщил о новом раунде переговоров Украины, США и РФ в среду и четверг. Запланирован как трехсторонний, так и двусторонний формат с США.

Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и РФ состоится в среду и четверг. Будет не только трехсторонний формат, но и с Америкой будет двусторонний формат. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Наша команда продолжает работать с американской стороной, чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться. Сегодня было совещание с нашей делегацией – ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг. И не только трехсторонний формат, но и с Америкой будет двусторонний наш формат. Есть что согласовать, есть содержание, которое требует дальнейшей работы. По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что важно, чтобы в это время Америка также решительно поддерживала диалог – все возможности для диалога, которые есть, – и соответственно работала с российской стороной.

Напомним

Второй раунд переговоров в Абу-Даби, где начались трехсторонние контакты Украины, США и РФ, пройдет 4-5 февраля, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина