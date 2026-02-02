Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и РФ состоится в среду и четверг. Будет не только трехсторонний формат, но и с Америкой будет двусторонний формат. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Наша команда продолжает работать с американской стороной, чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться. Сегодня было совещание с нашей делегацией – ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг. И не только трехсторонний формат, но и с Америкой будет двусторонний наш формат. Есть что согласовать, есть содержание, которое требует дальнейшей работы. По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются - сказал Зеленский.

Он добавил, что важно, чтобы в это время Америка также решительно поддерживала диалог – все возможности для диалога, которые есть, – и соответственно работала с российской стороной.

Напомним

Второй раунд переговоров в Абу-Даби, где начались трехсторонние контакты Украины, США и РФ, пройдет 4-5 февраля, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.