Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 20 января на полях Давоса заявила, что Украина способна стать "экономическим львом Европы", однако для этого должна ускорить реформы и постепенно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления. Она также подчеркнула необходимость более справедливого распределения налогового бремени, устранения барьеров для частного сектора, решения дефицита рабочей силы и приближения вступления в ЕС как ключевого магнита для экономического роста.

Что это будет означать для украинцев на практике и рискнет ли государство во время активной фазы боевых действий прекращать субсидирование, УНН поговорили с соучредителем Института энергетических стратегий, экспертом Юрием Корольчуком.

Георгиева говорила об отмене субсидирования электроэнергии и отопления в Давосе во время дискуссии "Украина: на передовой будущего", организованной Фондом Виктора Пинчука на полях Всемирного экономического форума.

Среди ключевых незавершенных дел страны она назвала энергетические и коммунальные субсидии. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов. Параллельно, по мнению главы МВФ, Украине стоит работать над более справедливым распределением налоговой нагрузки, хотя это и сложно.

Кристалина Георгиева подкрепила мысль примером Болгарии: там после падения коммунизма эйфорию быстро заменила жесткая реальность, а восстановление экономики требовало болезненных решений и жертв.

Отдельно чиновница подчеркнула, что официальному Киеву нужно убирать барьеры для развития частного сектора.

Важнейшими факторами Георгиева назвала безопасность и наличие рабочей силы. Более того: по ее словам, во время недавней встречи с бизнесом в Киеве часть предпринимателей поставила проблему доступа к работникам даже выше вопроса безопасности. МВФ, по ее словам, готов помогать в практических вещах: стимулировании возвращения украинцев домой, уменьшении структурной безработицы и интеграции ветеранов в рынок труда.

Завершила директор-распорядитель МВФ эмоциональным призывом "поверить в себя как во льва" и демонстрировать уверенность ежедневно: избегать внутренних распрей и похоронить коррупцию. Тогда, по ее мнению, успех будет достижим, хотя путь будет нелегким.

Сигнал от МВФ: субсидии как политический маркер послевоенной экономики

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объясняет: заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о необходимости избавиться от субсидирования электроэнергии и газа для Украины прозвучало не как технический совет, а как четкий политический месседж.

В логике Фонда это вопрос не только о тарифах, а о перераспределении бюджетной нагрузки, сокращении социальных расходов и изменении архитектуры поддержки домохозяйств в ближайшие годы.

Эксперт, комментируя содержание заявления, прямо указывает: слова Георгиевой не просты и имеют под собой конкретный посыл, причем адресованный не только правительству, но и шире: власти, правительству, следующему, президенту следующему, о том, что это надо прикрывать.

Что именно понимают под "субсидированием"

Перед тем, как начать разговор собственно о гипотетической отмене субсидирования на энергетические ресурсы в Украине, эксперт подчеркивает.

Ключевая путаница в дискуссии о субсидиях заключается в том, что в публичном пространстве этим словом называют и адресные жилищные субсидии, и льготы, и механизмы ПСО, и разницу между рыночной ценой и тарифом для населения – говорит он.

Юрий Корольчук очерчивает базовую трактовку, которую, по его мнению, имела в виду глава МВФ: в первую очередь речь идет о так называемой этой разнице в тарифах.

Речь о ситуации, когда есть условный рыночный тариф, и есть тариф для населения, ниже его - говорит он.

Эксперт приводит показательный пример:

Когда есть якобы рыночный тариф на газ 12 тысяч гривен и тот тариф, который платит украинец 8 тысяч гривен. Соответственно, эта разница 4 тысячи гривен, их "Нафтогаз Украины" и оплачивает - объясняет Корольчук.

Подобную логику, по его словам, применяют и к электроэнергии:

Есть якобы какая-то реальная цена, выше, а есть та льготная цена - дифференцирует Корольчук.

Перекрестное субсидирование: масштабы уменьшились, но тема не исчезла

Важный момент: даже если субсидирование уменьшилось по сравнению с довоенными периодами, это не означает, что МВФ перестанет давить на Украину по этому поводу.

Эксперт в разговоре с УНН напоминает, что 10 - 15 лет назад перекрестное субсидирование составляло около 4 млрд долларов по рынку в Украине. Сейчас же, по его оценке, объем меньше: речь идет о максимум 2 млрд долларов.

Отдельно Корольчук подчеркивает, что во внутреннем понимании МВФ субсидирование может охватывать более широкий пакет: в том числе также и субсидии, и льготы, и адресные жилищные субсидии.

Европейский парадокс: им можно, нам - нет

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук утверждает: в Европе правительства могут предоставлять своим гражданам льготы и субсидии. Но в Украине это имеет все шансы не сработать.

Для иллюстрации он приводит пример Франции.

У них 30 млрд евро ушло на дотации для рынка электроэнергии и газа. Кроме того, примерно 10 млрд евро ушло на население - иллюстрирует ситуацию Корольчук.

Еще один яркий кейс, который он вспоминает, это пример Польши.

У них есть угольный сектор очень большой и Европа их "давит". А поляки стоят до последнего, при этом дотируют эту угольную отрасль и дают поддержку домохозяйствам, которые отапливают жилье углем - говорит эксперт в области энергетики.

В итоге Корольчук разрушает популярный миф о так называемом "чистом рынке"

Нет этой рыночной цены, о которой нам часто говорят. Ну, нет - подчеркивает он.

На что МВФ реально будет давить: ПСО, льготы, круг получателей

С точки зрения эксперта, давление Фонда будет направлено в две стороны:

Первая - это сворачивание перекрестного субсидирования (разницы между тарифом и рынком).

Вторая - сокращение количества получателей субсидий и льгот. Юрий Корольчук прямо прогнозирует:

МВФ будет давить, чтобы отказывались от перекрестного субсидирования и сокращали дальше получателей льгот и получателей субсидий. В этом контексте он актуализирует опыт 2015 – 2016 годов, когда 7,5 миллионов домохозяйств получали субсидии, после чего количество получателей постепенно уменьшали - говорит он.

Впрочем, послевоенная социальная реальность, по оценке собеседника УНН, может работать в обратном направлении. Юрий Корольчук предполагает, что даже если сейчас 3,5 миллиона украинцев получают субсидии и льготы, то через несколько лет добавится еще миллионов 2 человек, которые будут нуждаться в подобной поддержке. Причина - рост количества ветеранов и людей с инвалидностью. Поэтому, по его мнению, урезание субсидирования для нашей страны неизбежно.

Самая жесткая часть прогноза эксперта касается именно военных и ветеранов. Юрий Корольчук называет это прямым смыслом заявления Георгиевой.

Это посыл в отношении военных… ветеранов, инвалидов. Этот вопрос будет жестко актуализироваться однозначно - подчеркивает эксперт в области энергетики.

Фискальный эффект: когда легче смете, но социальная проблема не исчезает

На вопрос о реальном бюджетном эффекте собеседник УНН отвечает осторожно.

Мне трудно сказать. Однако признает, это будет меньшая нагрузка на бюджет - говорит он.

По его логике, высвобожденные средства государство сможет перенаправлять на другие цели. В то же время он подчеркивает риск социальной напряженности.

Проблема социального никогда не исчезнет, а в случае урезания поддержки может породить армию тех, кто будет стоять в очереди за социальными продуктами - делится опасениями соучредитель Института энергетических стратегий.

И здесь появляется еще один неприятный для государства нюанс: даже если в Европе есть ответственный бизнес и фонды, то в Украине источники финансирования социальной поддержки ограничены, а волонтерские фонды не могут заменить государство в долгосрочной перспективе.

Деградация и отсутствие восстановления как "узкое горло" энергосектора

Отдельно Юрий Корольчук в разговоре затрагивает то, что тарифная дискуссия происходит на фоне деградации энергосистемы из-за ударов рф. Эксперт описывает ситуацию как потерю способности к регенерации. Ведь система фактически деградировала и уже не будет такой, как была до войны.

Его прогноз относительно предела восстановления звучит пессимистично.

В лучшем случае где-то на процентов 70 нужно надеяться на восстановление, не более. При этом проблема не только в войне, но и в финансировании. Просто вообще даже не дают деньги на это - делится своим взглядом на проблему эксперт.

Решат ли тарифы проблему инвестиций в энергосектор

Юрий Корольчук, погружаясь в проблему тарифов и субсидирования, признает: тарифы на тепло и воду занижены и должны быть выше.

Но относительно электроэнергии звучит более сложная позиция. Эксперт приводит пример расчета для атомной генерации.

Действующий тариф составляет 4 гривны 32 копейки, а себестоимость - гривен 50. И этого хватает, чтобы содержать свою компанию - говорит он.

Вопрос другой: в инвестициях и развитии. Эксперт убежден: если компания хочет строить новые блоки, тогда тариф должен быть выше. Но здесь Юрий Корольчук делает принципиальное предостережение: повышение тарифов под обещания ремонтировать энергосистему нереалистичны.

Сейчас, если будут собирать деньги, это будет ложь. Никто в мире за счет тарифов ничего никогда не строил. Это всегда инвестиции. Тариф, по этой логике, может возвращать вложения постепенно, но не заменяет стартового капитала - подчеркивает эксперт.

Чтобы продемонстрировать, как в Украине работают рыночные механизмы, соучредитель Института энергетических стратегий вспоминает "зеленый тариф", который, по его мнению, должен был бы быть заморожен на время войны.

Далее он предлагает проверку реальностью: производители должны были бы выйти на рынок и попробовать продать электроэнергию в условиях рынка, где в пиковые солнечные часы цена может резко падать. Этот пассаж в комментарии звучит как критика двойных стандартов в регулировании: денег нет, но на зеленый тариф деньги есть.

Тарифная тема как тест на зрелость государства

Юрий Корольчук подчеркивает: заявление Георгиевой, если читать его через призму озвученных аргументов, становится частью будущего большого торга: между фискальной дисциплиной и социальной стабильностью, между требованиями кредиторов и реальностью общества, которое будет выходить из войны с другой структурой рисков и уязвимости.

Сокращение субсидирования в трактовке МВФ, вероятно, будет не одноразовым решением, а долгим процессом с сокращением перекрестных механизмов и пересмотром льгот. Проблема в том, что социальное не исчезает по приказу кредитора, а деградировавшая энергосистема не восстанавливается сама по себе.

Украине придется одновременно искать инвестиции в инфраструктуру, пересобирать социальную поддержку и выдерживать внешнее давление.

Контекст

Отметим, что в рамках EFF правительство обязывалось подготовить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после завершения военного положения, с ограниченным во времени планом внедрения уже после его отмены.

Эта дорожная карта является частью Плана ЕС - Украина и включает реформу спецобязательств (ПСО), постепенное повышение тарифов или изменение методологии тарифообразования, механизмы решения долговой проблемы, а также комплексную защиту наиболее уязвимых домохозяйств. Отдельно МВФ в середине 2025 года указывал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения покрывают примерно половину рыночной цены.

В конце прошлого года Украина и МВФ также достигли договоренности на уровне персонала (SLA) относительно новой 4-летней программы. По словам директора по коммуникациям МВФ Джулии Козак, рассмотрение этой программы советом директоров теоретически возможно в феврале этого года.

