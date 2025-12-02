Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики

Проект программы расширенного финансирования между Украиной и МВФ предусматривает пакет изменений, призванных укрепить государственные финансы, усилить антикоррупционную политику и повысить качество управления. В то же время, в случае имплементации меморандума, изменения финансовых основ страны скажутся как на работе бизнеса, так и на повседневной жизни граждан. Что именно может измениться, читайте в материале УНН.

Международный валютный фонд и правительство Украины согласовали на уровне экспертов проект программы расширенного финансирования сроком 48 месяцев и объемом $8,1 млрд. Программа должна стать финансовым фундаментом для дальнейшего привлечения помощи партнеров в последующие годы.

Налоговая политика и цифровые платформы: что может измениться

В нынешнем формате программа предусматривает обновление подходов к налоговой политике, таможенным правилам, работе энергетического сектора и взаимодействию государства с бизнесом. Большая часть изменений направлена на то, чтобы увеличить собственные доходы бюджета и сделать экономику более прозрачной. Но несмотря на техническое название документов, фактически речь идет о вещах, которые могут коснуться каждой семьи – от цен на коммунальные услуги до стоимости онлайн-покупок или условий работы для ФОПов.

В частности, известно, что в соответствии с требованиями МВФ, Украина может постепенно сократить налоговые льготы, включая реформирование упрощенной системы налогообложения, сильнее контролировать доходы, полученные через цифровые платформы, и перейти к более адресной модели социальной поддержки. Все эти нововведения должны заработать только после принятия соответствующих законов, однако дискуссия относительно их содержания уже активно продолжается.

Как возможные налоговые изменения повлияют на рынок труда

Финтехэксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка считает, что предложенные МВФ шаги могут изменить структуру украинского рынка труда и привычный для многих формат самозанятости.

Мы привыкли к большому количеству условных "серых зон", на которых держалась часть малого бизнеса и частных продаж. Новая архитектура налогов фактически ликвидирует эти зоны, и переход не будет безболезненным. Но без него невозможно удержать государство в условиях затяжной войны. Государство будет пытаться уменьшить объем теневых доходов и сделать финансовую систему более устойчивой во время войны, поэтому некоторые схемы, которые были нормой много лет, просто перестанут работать – отметила Елена Соседка

В ближайшие месяцы правительство представит окончательный текст меморандума и соответствующие законодательные инициативы. От того, насколько взвешенно они будут разработаны, будет зависеть и реакция бизнеса, и то, как украинцы ощутят эти изменения в своей повседневной жизни. При этом, внутри этих решений нет ничего революционного – по логике МВФ, страна, живущая в военной экономике, должна собирать больше налогов сама, а не полагаться исключительно на внешнюю поддержку. Но для домохозяйств это означает очень практические изменения.

Налог на OLX

Наибольший резонанс вызвало возможное налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, такие как OLX, Glovo, Bolt или Booking. В информационном пространстве это быстро окрестили "налогом на OLX", хотя на самом деле речь идет о попытке государства собрать часть доходов, которые давно перестали быть эпизодическими и фактически превратились в бизнес-модель.

Я не думаю, что государство собирается облагать налогом человека, который раз в год продает старый велосипед. Проблема в другом – десятки тысяч людей, которые фактически торгуют системно, работают без регистрации, без чеков, без налогов. Государство больше не может позволить себе не видеть эти обороты – отметила Елена Соседка.

Что ждет ФОПов и малый бизнес в случае внедрения требований МВФ

Не менее ощутимыми, если меморандум все же будет имплементирован, могут стать изменения для бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Приведение НДС к единому стандарту, жесткие критерии определения трудовых отношений, вероятное сокращение льгот для ФОПов – все это уже вызывает напряжение в предпринимательской среде. Часть сфер, в частности IT, маркетинг или креативные индустрии, где модель "ФОП вместо трудового контракта" была нормой, могут перейти на официальное трудоустройство с полным пакетом взносов. Это означает увеличение налоговой нагрузки на работодателей, а для работников – меньше зарплаты "на руки" в короткой перспективе, но лучшую социальную защиту в долгосрочной.

При этом, микробизнес: кофейни, маникюрные кабинеты, небольшие магазины – ощутят реформу едва ли не больше всего из-за увеличения административных расходов и требований к учету.

"Наиболее уязвимые – это не крупные сети, а люди, которые работают на себя и живут фактически с нескольких заказов в месяц. Если их просто "загонять в белую" без сопровождения и адаптации, часть либо закроется, либо уйдет еще глубже в тень. А тогда теневая экономика не уменьшится, а лишь подорожает для самого государства", – говорит Елена Соседка.

Энергетические тарифы и субсидии

Что касается социальной поддержки населения – МВФ настаивает на отказе от широких жилищных субсидий и переходе к адресной помощи. Это означает, что тарифы для населения в перспективе будут двигаться ближе к рыночным. По словам Елены Соседки, это один из наиболее чувствительных аспектов.

МВФ не ставит целью сделать тарифы высокими. Речь идет о другом – государство не может субсидировать всех подряд. У людей, имеющих достаточный доход, будет больше прямой ответственности за оплату своих счетов. Для уязвимых групп необходимо развернуть эффективную адресную поддержку – резюмирует Елена Соседка.

Изменения в таможенных правилах и онлайн-покупках

Не менее дискуссионным является снижение беспошлинного порога для посылок из-за границы. Массовый сегмент покупок на AliExpress, Shein или Amazon подорожает, а развитие "серой" онлайн-торговли станет намного сложнее. В долгосрочной перспективе это может подтолкнуть к развитию внутренних рынков и выровнять конкуренцию между импортом и локальными продавцами.

При этом, все эти изменения не появятся мгновенно. Сейчас Украина имеет договоренность на уровне миссии МВФ, а окончательные шаги будут определены в меморандуме и приняты парламентом. Однако направление уже понятно: сокращение льгот, борьба с теневой экономикой, адресность помощи, увеличение собственных доходов государства. Общество неизбежно ощутит переосмысление экономической модели, в которой жило много лет.

Впереди сложные годы перехода, но именно от того, насколько слаженно и прозрачно пройдет этот период, зависит, будет ли Украина иметь финансовую устойчивость, достаточную для победы, восстановления и долгосрочного развития.