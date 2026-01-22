$43.180.08
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Финансовый аналитик Сергей Фурса объяснил колебания курса гривны сезонностью и политикой НБУ. Он советует украинцам не бежать в обменники, а рассмотреть ОВГЗ с годовой ставкой 16%.

Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро

После новогодней паузы колебания курса гривны стали темой для обсуждения не только в профессиональных экономических кругах, но и в СМИ и украинском обществе в целом. Что ждет национальную валюту и есть ли риски, что люди в ближайшее время будут "штурмовать" обменники, УНН спросили у финансового аналитика и экономического эксперта Сергея Фурсы.

Подробности

Он подчеркивает: нынешние изменения не стоит описывать как рекордное снижение или обесценивание гривны, потому что речь идет о краткосрочной амплитуде, которая не меняет фундаментальной картины.

По словам эксперта, первопричина колебаний лежит в сезонности, которая проявлялась еще до полномасштабной войны. 

У нас традиционно есть сезонность. Механика проста и давно известна финансистам: в конце года бюджет "дозаливает" экономику гривной через закрытие программ и выплат, ведь идут расходы плюс 13-я зарплата бюджетникам. В финансовую систему попадает много гривен. Ну, и конечно, что частично они идут на валютный рынок 

- говорит Фурса.

Финансовый аналитик подчеркивает: повышенный спрос на валюту на старте года в этом контексте далеко не аномалия, а ежегодный повторяющийся сценарий.

Сергей Фурса также обращает внимание на то, что в Украине сейчас НБУ - это главный режиссер курса. Поэтому последний держится на том уровне, на котором "его хочет видеть Нацбанк".

Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет

Отсюда вытекают две важные вещи.

Первая: резкие "самовольные" скачки курса ограничены инструментами регулятора и объемом резервов.

Сейчас резервы Нацбанка на рекордном уровне

 - отмечает эксперт.

Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ

Вторая: Нацбанк сознательно приучает рынок к более широким движениям, чтобы не формировать иллюзию вечной стабильности.

НБУ обещал большую амплитуду давать… чтобы люди не привыкали к тому, что курс стабилен, потому что это вредно

 - объясняет финансовый аналитик.

На прямой вопрос, можно ли трактовать ситуацию с гривной как старт новой курсообразующей политики финансового регулятора Сергей Фурса отвечает однозначно:

Нет, это не начало ничего нового

 - сказал он.

Отдельно эксперт акцентирует на том, что сейчас нет финансовой логики прогнозировать базовый курс гривны на ближайшие недели, ведь 2% изменения валютного курса ни на что базово не могут повлиять. 

Продолжая тему прогнозов, Фурса отмечает, что, сейчас за основной прогностический критерий нужно брать курс доллара.  

У нас ориентир курса уровня доллар, а курс уровня евро через кросс-курс доллар-евро. То есть евро для внутренней курсовой логики часто является производной изменений на паре EUR/USD

- аргументирует свою позицию финансовый аналитик.

Валютный маяк до конца года он очерчивает так: 

Берем 44 гривны за доллар, где-то около этой отметки. Потенциальное ослабление гривны может быть от 42,3 до 44 гривен. В сложившейся ситуации это скорее плавная траектория, чем обвал, но она прямо подсказывает рынку: постепенное ослабление в пределах нескольких процентов может быть базовым сценарием

 - заявил он.

Также Сергей Фурса обращает внимание на то, что для курса критическим остается не столько торговый баланс или паника населения у обменников, сколько стабильность внешнего финансового контура. И здесь риторика уже не о колебаниях "вправо-влево", а о четких границах.

Если бы вдруг внешняя помощь остановилась, (если Украина, например, провалит программу МВФ) и учитывая то, что к программе МВФ привязано все финансирование… Мы (речь идет о государстве - ред.) не можем себе допустить каких-либо движений, которые приведут к потере внешнего финансирования

- подчеркивает он.

На практике для среднестатистических покупателей и украинского бизнеса все, что происходит с гривной с Нового года, означает следующее: если ожидаемое годовое ослабление курса умеренное, а гривневые инструменты дают высокую ставку, мотивация "бежать в валюту" ослабевает.

Именно поэтому Фурса советует украинцам не бежать в обменники, а лучше подумать над приобретением за имеющиеся деньги ОВГЗ, годовая процентная ставка на которые составляет 16%. Потому что, когда население и бизнес не усиливают валютный спрос мотивацией приобрести банкноты "про запас", регулятору дешевле удерживать управляемую траекторию, а курс меньше реагирует на информационные колебания.

Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ

Александра Василенко

