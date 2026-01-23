$43.180.08
Бизнес-дипломатия в Давосе: Сомалиленд предлагает Трампу-младшему стратегические инвестиции

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи провел переговоры с Эриком Трампом в Давосе, предлагая инвестиции в порт Бербера. Встреча состоялась в присутствии президента Израиля Исаака Герцога.

Бизнес-дипломатия в Давосе: Сомалиленд предлагает Трампу-младшему стратегические инвестиции

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи провел закрытые переговоры с Эриком Трампом. Целью встречи было не только привлечение капитала в восточноафриканскую страну, но и укрепление ее международного статуса через контакты с бизнес-империей семьи действующего президента США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Пока Дональд Трамп выступал перед мировыми лидерами, его сын Эрик встретился с президентом Абдуллахи в отеле неподалеку. Важной деталью стало присутствие на встрече президента Израиля Исаака Герцога. Израиль в декабре 2025 года стал первым государством-членом ООН, которое официально признало независимость Сомалиленда, что открыло путь для новых геополитических альянсов в регионе Красного моря.

Порт Бербера как главный инвестиционный актив

Во время разговора Абдуллахи сосредоточил внимание на глубоководном порту Бербера — стратегическом узле на одном из самых оживленных судоходных путей мира.

Трамп назвал Давос "невероятным временем" и анонсировал "потрясающую" сделку по Гренландии

Сомалиленд предлагает структурам Трампа, активно развивающим проекты в сферах недвижимости и цифровых активов, стать ключевыми партнерами в модернизации портовой инфраструктуры. Президент Сомалиленда назвал результаты встречи "очень удачными", подчеркнув готовность страны к крупным бизнес-проектам.

Политический контекст и интересы Вашингтона

Встреча в Давосе свидетельствует о смещении акцентов в американской политике в отношении Африканского Рога. Возможное привлечение Trump Organization к развитию порта Бербера может стать предвестником официального признания Сомалиленда со стороны США, на что активно надеется администрация в Харгейсе. Это позволит Вашингтону усилить свое влияние в регионе и создать противовес активности Китая, который также претендует на логистическое доминирование в Восточной Африке. 

ЕС возобновит ратификацию торгового соглашения с США после отказа Трампа от пошлин

Степан Гафтко

