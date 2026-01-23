Бізнес-дипломатія в Давосі: Сомаліленд пропонує Трампу-молодшому стратегічні інвестиції

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Сомаліленду Абдірахман Мохамед Абдуллахі провів закриті переговори з Еріком Трампом. Метою зустрічі було не лише залучення капіталу в східноафриканську країну, а й зміцнення її міжнародного статусу через контакти з бізнес-імперією родини чинного президента США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Поки Дональд Трамп виступав перед світовими лідерами, його син Ерік зустрівся з президентом Абдуллахі в готелі неподалік. Важливою деталлю стала присутність на зустрічі президента Ізраїлю Ісаака Герцога. Ізраїль у грудні 2025 року став першою державою-членом ООН, яка офіційно визнала незалежність Сомаліленду, що відкрило шлях для нових геополітичних альянсів у регіоні Червоного моря.

Порт Бербера як головний інвестиційний актив

Під час розмови Абдуллахі зосередив увагу на глибоководному порту Бербера - стратегічному вузлі на одному з найжвавіших судноплавних шляхів світу.

Сомаліленд пропонує структурам Трампа, які активно розвивають проєкти в сферах нерухомості та цифрових активів, стати ключовими партнерами в модернізації портової інфраструктури. Президент Сомаліленду назвав результати зустрічі "дуже вдалими", наголосивши на готовності країни до великих бізнес-проєктів.

Політичний контекст та інтереси Вашингтона

Зустріч у Давосі свідчить про зміщення акцентів в американській політиці щодо Африканського Рогу. Можливе залучення Trump Organization до розвитку порту Бербера може стати передвісником офіційного визнання Сомаліленду з боку США, на що активно сподівається адміністрація в Харгейсі. Це дозволить Вашингтону посилити свій вплив у регіоні та створити противагу активності Китаю, який також претендує на логістичне домінування в Східній Африці.

