Бізнес-дипломатія в Давосі: Сомаліленд пропонує Трампу-молодшому стратегічні інвестиції
Київ • УНН
Президент Сомаліленду Абдірахман Мохамед Абдуллахі провів переговори з Еріком Трампом у Давосі, пропонуючи інвестиції в порт Бербера. Зустріч відбулася за присутності президента Ізраїлю Ісаака Герцога.
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Сомаліленду Абдірахман Мохамед Абдуллахі провів закриті переговори з Еріком Трампом. Метою зустрічі було не лише залучення капіталу в східноафриканську країну, а й зміцнення її міжнародного статусу через контакти з бізнес-імперією родини чинного президента США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Поки Дональд Трамп виступав перед світовими лідерами, його син Ерік зустрівся з президентом Абдуллахі в готелі неподалік. Важливою деталлю стала присутність на зустрічі президента Ізраїлю Ісаака Герцога. Ізраїль у грудні 2025 року став першою державою-членом ООН, яка офіційно визнала незалежність Сомаліленду, що відкрило шлях для нових геополітичних альянсів у регіоні Червоного моря.
Порт Бербера як головний інвестиційний актив
Під час розмови Абдуллахі зосередив увагу на глибоководному порту Бербера - стратегічному вузлі на одному з найжвавіших судноплавних шляхів світу.
Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і анонсував "приголомшливу" угоду щодо Гренландії22.01.26, 23:00 • 1996 переглядiв
Сомаліленд пропонує структурам Трампа, які активно розвивають проєкти в сферах нерухомості та цифрових активів, стати ключовими партнерами в модернізації портової інфраструктури. Президент Сомаліленду назвав результати зустрічі "дуже вдалими", наголосивши на готовності країни до великих бізнес-проєктів.
Політичний контекст та інтереси Вашингтона
Зустріч у Давосі свідчить про зміщення акцентів в американській політиці щодо Африканського Рогу. Можливе залучення Trump Organization до розвитку порту Бербера може стати передвісником офіційного визнання Сомаліленду з боку США, на що активно сподівається адміністрація в Харгейсі. Це дозволить Вашингтону посилити свій вплив у регіоні та створити противагу активності Китаю, який також претендує на логістичне домінування в Східній Африці.
ЄС відновить ратифікацію торговельної угоди зі США після відмови Трампа від мит22.01.26, 22:30 • 1846 переглядiв