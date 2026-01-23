$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 21176 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 19400 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 15:45 • 20370 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 19069 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17394 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17631 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33853 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15932 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16421 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Реклама
Бізнес-дипломатія в Давосі: Сомаліленд пропонує Трампу-молодшому стратегічні інвестиції

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент Сомаліленду Абдірахман Мохамед Абдуллахі провів переговори з Еріком Трампом у Давосі, пропонуючи інвестиції в порт Бербера. Зустріч відбулася за присутності президента Ізраїлю Ісаака Герцога.

Бізнес-дипломатія в Давосі: Сомаліленд пропонує Трампу-молодшому стратегічні інвестиції

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Сомаліленду Абдірахман Мохамед Абдуллахі провів закриті переговори з Еріком Трампом. Метою зустрічі було не лише залучення капіталу в східноафриканську країну, а й зміцнення її міжнародного статусу через контакти з бізнес-імперією родини чинного президента США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Поки Дональд Трамп виступав перед світовими лідерами, його син Ерік зустрівся з президентом Абдуллахі в готелі неподалік. Важливою деталлю стала присутність на зустрічі президента Ізраїлю Ісаака Герцога. Ізраїль у грудні 2025 року став першою державою-членом ООН, яка офіційно визнала незалежність Сомаліленду, що відкрило шлях для нових геополітичних альянсів у регіоні Червоного моря.

Порт Бербера як головний інвестиційний актив

Під час розмови Абдуллахі зосередив увагу на глибоководному порту Бербера - стратегічному вузлі на одному з найжвавіших судноплавних шляхів світу.

Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і анонсував "приголомшливу" угоду щодо Гренландії22.01.26, 23:00 • 1996 переглядiв

Сомаліленд пропонує структурам Трампа, які активно розвивають проєкти в сферах нерухомості та цифрових активів, стати ключовими партнерами в модернізації портової інфраструктури. Президент Сомаліленду назвав результати зустрічі "дуже вдалими", наголосивши на готовності країни до великих бізнес-проєктів.

Політичний контекст та інтереси Вашингтона

Зустріч у Давосі свідчить про зміщення акцентів в американській політиці щодо Африканського Рогу. Можливе залучення Trump Organization до розвитку порту Бербера може стати передвісником офіційного визнання Сомаліленду з боку США, на що активно сподівається адміністрація в Харгейсі. Це дозволить Вашингтону посилити свій вплив у регіоні та створити противагу активності Китаю, який також претендує на логістичне домінування в Східній Африці. 

ЄС відновить ратифікацію торговельної угоди зі США після відмови Трампа від мит22.01.26, 22:30 • 1846 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Нерухомість
Ізраїль
Давос
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки