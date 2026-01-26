В Белом доме заявили, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили “исторический характер”

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили "исторический характер", передает УНН.

На данный момент у меня нет информации о каких-либо запланированных звонках. Однако президент остается глубоко вовлеченным в процесс, и, конечно же, его информируют его советники, а именно Джаред Кушнер и специальный посланник Виткофф, относительно этих переговоров. В минувшие выходные у них состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер: команда президента действительно собрала обе стороны этой войны за одним столом, чтобы приблизиться к миру - сказала Ливитт.

По ее словам, Трамп не прекращает попыток в мирном процессе.

Очевидно, он встречался с президентом Зеленским, когда мы были в Давосе, но на эту неделю никаких звонков в графике не запланировано - добавила Ливитт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и РФ состоится в воскресенье, 1 февраля.