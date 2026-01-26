В Белом доме заявили, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили “исторический характер”

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 5058 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 13473 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 14830 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 21217 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 20890 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 35271 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24283 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47284 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22360 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41559 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.9м/с
90%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 28702 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 13376 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 20269 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 8208 просмотра
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго16:25 • 7008 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 4784 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 13473 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 35271 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47284 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 40467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Блогеры
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 2538 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 6612 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 8284 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 13424 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34853 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка

В Белом доме заявили, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили “исторический характер”

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили исторический характер. Команда президента собрала стороны войны за одним столом для приближения к миру.

В Белом доме заявили, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили “исторический характер”

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили "исторический характер", передает УНН

На данный момент у меня нет информации о каких-либо запланированных звонках. Однако президент остается глубоко вовлеченным в процесс, и, конечно же, его информируют его советники, а именно Джаред Кушнер и специальный посланник Виткофф, относительно этих переговоров. В минувшие выходные у них состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер: команда президента действительно собрала обе стороны этой войны за одним столом, чтобы приблизиться к миру 

- сказала Ливитт. 

По ее словам, Трамп не прекращает попыток в мирном процессе.

Очевидно, он встречался с президентом Зеленским, когда мы были в Давосе, но на эту неделю никаких звонков в графике не запланировано 

- добавила Ливитт. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и РФ состоится в воскресенье, 1 февраля. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Каролин Ливитт
Давос
Абу-Даби
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина