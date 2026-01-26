$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 13463 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 14828 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 21213 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 20889 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 35265 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24282 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47279 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
26 січня, 09:46 • 22359 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41555 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 13459 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 35262 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47278 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 40460 перегляди
У Білому домі заявили, що переговори США, України і рф в Абу-Дабі мали “історичний характер”

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Речниця Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що переговори США, України та рф в Абу-Дабі мали історичний характер. Команда президента зібрала сторони війни за одним столом для наближення до миру.

У Білому домі заявили, що переговори США, України і рф в Абу-Дабі мали “історичний характер”

Речниця Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що переговори США, України і рф в Абу-Дабі мали "історичний характер", передає УНН

На даний момент у мене немає інформації про будь-які заплановані дзвінки. Проте, президент залишається глибоко залученим у процес, і, звичайно ж, його інформують його радники, а саме Джаред Кушнер і спеціальний посланець Віткофф, щодо цих переговорів. Минулими вихідними у них відбулася багатостороння зустріч, яка не отримала широкого висвітлення, але мала історичний характер: команда президента дійсно зібрала обидві сторони цієї війни за одним столом, щоб наблизитися до миру 

- сказала Лівітт. 

За її словами, Трамп не припиняє спроб у мирному процесі.

Очевидно, він зустрічався з президентом Зеленським, коли ми були в Давосі, але на цей тиждень жодних дзвінків у графіку не заплановано 

- додала Лівітт. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого. 

Павло Башинський

