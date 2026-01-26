У Білому домі заявили, що переговори США, України і рф в Абу-Дабі мали “історичний характер”
Київ • УНН
Речниця Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що переговори США, України і рф в Абу-Дабі мали "історичний характер", передає УНН.
На даний момент у мене немає інформації про будь-які заплановані дзвінки. Проте, президент залишається глибоко залученим у процес, і, звичайно ж, його інформують його радники, а саме Джаред Кушнер і спеціальний посланець Віткофф, щодо цих переговорів. Минулими вихідними у них відбулася багатостороння зустріч, яка не отримала широкого висвітлення, але мала історичний характер: команда президента дійсно зібрала обидві сторони цієї війни за одним столом, щоб наблизитися до миру
За її словами, Трамп не припиняє спроб у мирному процесі.
Очевидно, він зустрічався з президентом Зеленським, коли ми були в Давосі, але на цей тиждень жодних дзвінків у графіку не заплановано
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого.