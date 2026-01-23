Обижаться на слова Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало: в Украине отреагировали на критику Ирана
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского после его выступления в Давосе. Официальный Киев ответил, что обижаться на слова украинского лидера – это все равно, что обижаться на зеркало.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опубликовал ряд резких сообщений в адрес Президента Украины Владимира Зеленского после его выступления в Давосе и критики подавления протестов в Исламской республике. Официальный Киев ответил - обижаться на слова украинского лидера – это все равно, что обижаться на зеркало, передает УНН.
Контекст
Аракчи сделал заявление, что Президент Украины якобы "выкачивает деньги из американских и европейских налогоплательщиков, чтобы наполнить карманы своих коррумпированных генералов".
Кроме того, глава МИД Ирана добавил, что "миру уже надоели нелепые клоуны".
"В отличие от вашей армии, которую поддерживают иностранцы и которая переполнена наемниками, мы, иранцы, знаем, как защищаться, и не нуждаемся в помощи иностранцев" - резюмировал Аракчи.
Детали
Реакция главы МИД Украины Андрея Сибиги не заставила себя ждать.
Обижаться на слова Президента Владимира Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало. Как в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы, безусловно, принесли вам истину, но большинство из вас отвернулись от истины"
Глава МИД Украины добавил, что мир устал от шутов.
Тегерану пора прекратить топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые стремятся к миру и лучшей жизни
Иранские власти требуют выкуп у семей погибших протестующих за выдачу тел - BBC16.01.26, 05:39 • 4572 просмотра