Обижаться на слова Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало: в Украине отреагировали на критику Ирана

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского после его выступления в Давосе. Официальный Киев ответил, что обижаться на слова украинского лидера – это все равно, что обижаться на зеркало.

Обижаться на слова Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало: в Украине отреагировали на критику Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опубликовал ряд резких сообщений в адрес Президента Украины Владимира Зеленского после его выступления в Давосе и критики подавления протестов в Исламской республике. Официальный Киев ответил - обижаться на слова украинского лидера – это все равно, что обижаться на зеркало, передает УНН.

Контекст

Аракчи сделал заявление, что Президент Украины якобы "выкачивает деньги из американских и европейских налогоплательщиков, чтобы наполнить карманы своих коррумпированных генералов".

Кроме того, глава МИД Ирана добавил, что "миру уже надоели нелепые клоуны".

"В отличие от вашей армии, которую поддерживают иностранцы и которая переполнена наемниками, мы, иранцы, знаем, как защищаться, и не нуждаемся в помощи иностранцев" - резюмировал Аракчи.

Детали

Реакция главы МИД Украины Андрея Сибиги не заставила себя ждать.

Обижаться на слова Президента Владимира Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало. Как в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы, безусловно, принесли вам истину, но большинство из вас отвернулись от истины" 

- отметил Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что мир устал от шутов.

Тегерану пора прекратить топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые стремятся к миру и лучшей жизни 

- резюмировал Сибига.

Антонина Туманова

