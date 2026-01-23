Обижаться на слова Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало: в Украине отреагировали на критику Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опубликовал ряд резких сообщений в адрес Президента Украины Владимира Зеленского после его выступления в Давосе и критики подавления протестов в Исламской республике. Официальный Киев ответил - обижаться на слова украинского лидера – это все равно, что обижаться на зеркало, передает УНН.

Контекст

Аракчи сделал заявление, что Президент Украины якобы "выкачивает деньги из американских и европейских налогоплательщиков, чтобы наполнить карманы своих коррумпированных генералов".

Кроме того, глава МИД Ирана добавил, что "миру уже надоели нелепые клоуны".

"В отличие от вашей армии, которую поддерживают иностранцы и которая переполнена наемниками, мы, иранцы, знаем, как защищаться, и не нуждаемся в помощи иностранцев" - резюмировал Аракчи.

Детали

Реакция главы МИД Украины Андрея Сибиги не заставила себя ждать.

Обижаться на слова Президента Владимира Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало. Как в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы, безусловно, принесли вам истину, но большинство из вас отвернулись от истины" - отметил Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что мир устал от шутов.

Тегерану пора прекратить топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые стремятся к миру и лучшей жизни - резюмировал Сибига.

