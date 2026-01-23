Ображатися на слова Зеленського – це все одно, що ображатися на дзеркало: в Україні відреагували на критику Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі опублікував низку різких повідомлень на адресу Президента України Володимира Зеленського після його виступу в Давосі та критики придушення протестів в Ісламській республіці. Офіційний Київ відповів - ображатися на слова українського лідера – це все одно, що ображатися на дзеркало, передає УНН.

Контекст

Аракчі зробив заяву, що Президент України нібито "викачує гроші з американських та європейських платників податків, щоб наповнити кишені своїх корумпованих генералів".

Крім того, глава МЗС Ірану додав, що "світові вже набридли недолугі клоуни".

"На відміну від вашої армії, яку підтримують іноземці та яка переповнена найманцями, ми, іранці, знаємо, як захищатися, і не маємо потреби просити іноземців про допомогу" - резюмував Аракчі.

Деталі

Реакція глави МЗС України Андрія Сибіги не забарилась.

Ображатися на слова Президента Володимира Зеленського – це все одно, що ображатися на дзеркало. Як у сурі Аз-Зухруф (43:78): "Ми, безумовно, принесли вам істину, але більшість з вас відвернулися від істини" - зазначив Сибіга.

Глава МЗС України додав, що світ втомився від шутів.

Тегерану час припинити топити власний народ у крові, набиваючи кишені і розпалюючи численні війни за рахунок іранців, які прагнуть миру і кращого життя - резюмував Сибіга.

Іранська влада вимагає викуп у родин загиблих протестувальників за видачу тіл - BBC