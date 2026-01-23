$43.170.01
19:10 • 1940 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 5874 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 16442 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 17481 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 15917 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23370 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 48727 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21495 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24388 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 33227 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Велика Британія
Ображатися на слова Зеленського – це все одно, що ображатися на дзеркало: в Україні відреагували на критику Ірану

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського після його виступу в Давосі. Офіційний Київ відповів, що ображатися на слова українського лідера – це все одно, що ображатися на дзеркало.

Ображатися на слова Зеленського – це все одно, що ображатися на дзеркало: в Україні відреагували на критику Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі опублікував низку різких повідомлень на адресу Президента України Володимира Зеленського після його виступу в Давосі та критики придушення протестів в Ісламській республіці. Офіційний Київ відповів - ображатися на слова українського лідера – це все одно, що ображатися на дзеркало, передає УНН.

Контекст

Аракчі зробив заяву, що Президент України нібито "викачує гроші з американських та європейських платників податків, щоб наповнити кишені своїх корумпованих генералів".

Крім того, глава МЗС Ірану додав, що "світові вже набридли недолугі клоуни".

"На відміну від вашої армії, яку підтримують іноземці та яка переповнена найманцями, ми, іранці, знаємо, як захищатися, і не маємо потреби просити іноземців про допомогу" - резюмував Аракчі.

Деталі

Реакція глави МЗС України Андрія Сибіги не забарилась.

Ображатися на слова Президента Володимира Зеленського – це все одно, що ображатися на дзеркало. Як у сурі Аз-Зухруф (43:78): "Ми, безумовно, принесли вам істину, але більшість з вас відвернулися від істини" 

- зазначив Сибіга.

Глава МЗС України додав, що світ втомився від шутів.

Тегерану час припинити топити власний народ у крові, набиваючи кишені і розпалюючи численні війни за рахунок іранців, які прагнуть миру і кращого життя 

- резюмував Сибіга.

Іранська влада вимагає викуп у родин загиблих протестувальників за видачу тіл - BBC16.01.26, 05:39 • 4572 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
