Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе резко раскритиковал Европу, обвинив европейских лидеров в нерешительности, медлительности и отсутствии стратегического единства. По словам главы государства, Европа не должна быть "салатом из малых и средних государств, приправленным врагами", а должна стать самостоятельной глобальной силой, определяющей ход событий, а не реагирующей на них с опозданием.

Еще до недавнего времени риторика Зеленского в отношении Европейского Союза оставалась дипломатичной и благодарной. Президент регулярно благодарил европейских партнеров за финансовую, военную помощь и санкционную политику против России. Однако выступление в Давосе продемонстрировало заметное изменение тона — от сдержанной дипломатии до жесткой, почти ультимативной критики не только отдельных решений, но и самой логики европейской политики безопасности.

Ключевым посланием выступления стала эмоциональная формулировка: "Мы не должны мириться с тем, что Европа — это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами".

По словам Зеленского, Европа не сформировала единой сильной позиции ни по Совету мира, ни по глобальным вызовам безопасности, тогда как США принимают решения значительно быстрее.

Вещи движутся быстрее, чем Европа. Как Европа может это догнать? Мы не должны сводить себя к второстепенным ролям - подчеркнул президент.

Такие заявления существенно отличаются от традиционных дипломатических формулировок и, как отмечают эксперты, демонстрируют глубокое раздражение Киева из-за неспособности ЕС оперативно переходить от дискуссий к действиям.

Политолог Евгений Магда в комментарии УНН отмечает, что значение имеет контекст выступления. Зеленский прибыл в Давос на фоне активных контактов с Дональдом Трампом, а критика ЕС прозвучала уже после этих переговоров.

Многие европейские лидеры восприняли эту критику скептически. Это логичная реакция, учитывая то, что эти слова прозвучали после беседы с Дональдом Трампом - объясняет политолог.

Среди основных тем критики Зеленского — фрагментированность Европы, отсутствие единства в вопросах обороны, санкций и использования замороженных российских активов. Президент сравнил ситуацию с фильмом "День сурка", подчеркнув, что из года в год вынужден повторять одни и те же призывы.

"Европа должна знать, как себя защитить. Год прошел — и ничего не изменилось", — заявил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул контраст между Европой и США, отметив способность Вашингтона действовать быстро и жестко, в частности в вопросах санкций и безопасности. Он прямо заявил, что без участия США никакие гарантии безопасности не будут работать, фактически поставив под сомнение стратегическую автономность ЕС.

Евгений Магда также скептически оценивает перспективы Европы стать самостоятельным игроком в сфере безопасности в ближайшем будущем.

Политическая культура Европейского Союза построена на переговорах и согласованиях. А сегодня мир требует быстрых решений. Для ЕС это чрезвычайно сложно - говорит он.

Эксперт также отмечает, что сама по себе громкая риторика не является самоцелью.

Аплодисменты значат меньше. Украине нужны действия. Наша задача — постоянно оставаться в фокусе и демонстрировать собственную ценность как партнера - подчеркнул эксперт.

Комментируя идею создания европейской армии, Магда подчеркивает:

"О европейской армии говорят уже десятилетиями. Я не преувеличиваю. Есть очень простая логика: в прошлом году Трамп добился решения саммита НАТО в Гааге о том, что в течение десяти лет расходы на оборону должны вырасти до 5% ВВП. При этом часть стран до сих пор не дотягивает даже до 2%. Представьте себе, что страны постепенно увеличивают военные расходы и параллельно еще создают европейскую армию. Я в это не очень верю. Это очень долгий процесс".

В целом выступление Зеленского стало четким сигналом для Европы: Украина ожидает не только слов солидарности, а конкретных и быстрых решений. Новый тон украинского лидера демонстрирует готовность говорить жестко даже с союзниками — если это, по его мнению, способно заставить их действовать эффективнее.