Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики

Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі різко розкритикував Європу, звинувативши європейських лідерів у нерішучості, повільності та відсутності стратегічної єдності. За словами глави держави, Європа не повинна бути "салатом із малих і середніх держав, приправленим ворогами", а має стати самостійною глобальною силою, що визначає хід подій, а не реагує на них із запізненням.

Ще донедавна риторика Зеленського щодо Європейського Союзу залишалася дипломатичною й вдячною. Президент регулярно дякував європейським партнерам за фінансову, військову допомогу та санкційну політику проти росії. Проте виступ у Давосі продемонстрував помітну зміну тону — від стриманої дипломатії до жорсткої, майже ультимативної критики не лише окремих рішень, а й самої логіки європейської політики безпеки.

Ключовим меседжем виступу стало емоційне формулювання:"Ми не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами".

За словами Зеленського, Європа не сформувала єдиної сильної позиції ні щодо Ради миру, ні щодо глобальних безпекових викликів, тоді як США ухвалюють рішення значно швидше.

Речі рухаються швидше, ніж Європа. Як Європа може це наздогнати? Ми не повинні зводити себе до другорядних ролей - наголосив президент.

Такі заяви суттєво відрізняються від традиційних дипломатичних формулювань і, як зазначають експерти, демонструють глибоке роздратування Києва через нездатність ЄС оперативно переходити від дискусій до дій.

Політолог Євген Магда у коментарі УНН зазначає, що значення має контекст виступу. Зеленський прибув до Давосу на тлі активних контактів із Дональдом Трампом, а критика ЄС пролунала вже після цих переговорів.

Чимало європейських лідерів сприйняли цю критику скептично. Це логічна реакція, враховуючи те, що ці слова пролунали після бесіди з Дональдом Трампом - пояснює політолог.

Серед основних тем критики Зеленського - фрагментованість Європи, відсутність єдності у питаннях оборони, санкцій та використання заморожених російських активів. Президент порівняв ситуацію з фільмом "День бабака", наголосивши, що з року в рік змушений повторювати одні й ті самі заклики.

"Європа повинна знати, як себе захистити. Рік минув - і нічого не змінилося", - заявив Зеленський.

Окремо президент підкреслив контраст між Європою та США, наголосивши на здатності Вашингтона діяти швидко й жорстко, зокрема в питаннях санкцій та безпеки. Він прямо заявив, що без участі США жодні гарантії безпеки не працюватимуть, фактично поставивши під сумнів стратегічну автономність ЄС.

Євген Магда також скептично оцінює перспективи Європи стати самостійним безпековим гравцем у найближчому майбутньому.

Політична культура Європейського Союзу побудована на переговорах і узгодженнях. А сьогодні світ вимагає швидких рішень. Для ЄС це надзвичайно складно - каже він.

Експерт також зазначає, що сама по собі гучна риторика не є самоціллю.

Оплески значать менше. Україні потрібні дії. Наше завдання - постійно залишатися у фокусі та демонструвати власну цінність як партнера - підкреслив експерт.

Коментуючи ідею створення європейської армії, Магда наголошує:

"Про європейську армію говорять уже десятиліттями. Я не перебільшую. Є дуже проста логіка: минулого року Трамп добився рішення саміту НАТО в Гаазі про те, що протягом десяти років видатки на оборону мають зрости до 5% ВВП. При цьому частина країн досі не дотягує навіть до 2%. Уявіть собі, що країни поступово збільшують військові витрати і паралельно ще створюють європейську армію. Я в це не дуже вірю. Це дуже довгий процес".

Загалом виступ Зеленського став чітким сигналом для Європи: Україна очікує не лише слів солідарності, а конкретних і швидких рішень. Новий тон українського лідера демонструє готовність говорити жорстко навіть із союзниками - якщо це, на його думку, здатне змусити їх діяти ефективніше.