Ми не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські країни не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами, додавши, що Європа має бути глобальною силою. Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН.

Європа навіть не сформулювала єдину, сильну позицію (щодо Ради миру - ред.). Можливо, сьогодні, коли Європейська Рада зустрінеться, вони щось вирішать, але документи вже були підписані. І сьогодні вони можуть щось вирішити щодо Гренландії, але вчора Марк Рютте говорив із президентом Трампом… Америка вже змінює свою позицію, але ніхто не знає точно, яким чином. Тому речі рухаються швидше, ніж ми. Речі рухаються швидше, ніж Європа. Як може Європа наздогнати це. Ми не повинні применшувати нас до другорядних ролей. Ми не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами Європи