Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 6744 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 11548 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 23389 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 13793 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 14849 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17314 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21696 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28066 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 42178 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Норвегія
Ґренландія
Ми не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами - Зеленський

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Європа не повинна бути "салатом із малих і середніх держав, приправленим ворогами". Він наголосив, що Європа має стати глобальною силою, яка визначає майбутнє, а не реагує пізно.

Ми не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські країни не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами, додавши, що Європа має бути глобальною силою. Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН.

Європа навіть не сформулювала єдину, сильну позицію (щодо Ради миру - ред.). Можливо, сьогодні, коли Європейська Рада зустрінеться, вони щось вирішать, але документи вже були підписані. І сьогодні вони можуть щось вирішити щодо Гренландії, але вчора Марк Рютте говорив із президентом Трампом… Америка вже змінює свою позицію, але ніхто не знає точно, яким чином. Тому речі рухаються швидше, ніж ми. Речі рухаються швидше, ніж Європа. Як може Європа наздогнати це. Ми не повинні применшувати нас до другорядних ролей. Ми не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами Європи 

- сказав Зеленський. 

Він наголосив, що Європа повинна бути глобальною силою. 

Не такою, яка реагує пізно, а такою, яка визначає майбутнє 

- додав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Україна була в НАТО, то могла б допомогти з загрозою росії щодо Гренландії, додавши, що кораблі рф тонули б так само, як і у Криму. 

Павло Башинський

Політика
Війна в Україні
Ґренландія
Марк Рютте
Європейська рада
НАТО
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Україна