15:45 • 102 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 2956 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 7570 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 11916 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 23948 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14018 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 14961 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17403 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21744 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28090 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Мы не должны мириться с тем, что Европа – это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами – Зеленский

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Европа не должна быть "салатом из малых и средних государств, приправленным врагами". Он подчеркнул, что Европа должна стать глобальной силой, которая определяет будущее, а не реагирует поздно.

Мы не должны мириться с тем, что Европа – это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны не должны мириться с тем, что Европа - это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами, добавив, что Европа должна быть глобальной силой. Об этом Зеленский сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Европа даже не сформулировала единую, сильную позицию (относительно Совета мира - ред.). Возможно, сегодня, когда Европейский Совет встретится, они что-то решат, но документы уже были подписаны. И сегодня они могут что-то решить относительно Гренландии, но вчера Марк Рютте говорил с президентом Трампом… Америка уже меняет свою позицию, но никто не знает точно, каким образом. Поэтому вещи движутся быстрее, чем мы. Вещи движутся быстрее, чем Европа. Как может Европа догнать это. Мы не должны принижать нас до второстепенных ролей. Мы не должны мириться с тем, что Европа - это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами Европы 

- сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что Европа должна быть глобальной силой. 

Не такой, которая реагирует поздно, а такой, которая определяет будущее 

- добавил Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, то могла бы помочь с угрозой россии относительно Гренландии, добавив, что корабли РФ тонули бы так же, как и в Крыму. 

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Гренландия
Марк Рютте
Европейский совет
НАТО
Дональд Трамп
Крым
Владимир Зеленский
Украина