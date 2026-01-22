Мы не должны мириться с тем, что Европа – это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны не должны мириться с тем, что Европа - это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами, добавив, что Европа должна быть глобальной силой. Об этом Зеленский сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Европа даже не сформулировала единую, сильную позицию (относительно Совета мира - ред.). Возможно, сегодня, когда Европейский Совет встретится, они что-то решат, но документы уже были подписаны. И сегодня они могут что-то решить относительно Гренландии, но вчера Марк Рютте говорил с президентом Трампом… Америка уже меняет свою позицию, но никто не знает точно, каким образом. Поэтому вещи движутся быстрее, чем мы. Вещи движутся быстрее, чем Европа. Как может Европа догнать это. Мы не должны принижать нас до второстепенных ролей. Мы не должны мириться с тем, что Европа - это просто салат из малых и средних государств, приправленный врагами Европы - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Европа должна быть глобальной силой.

Не такой, которая реагирует поздно, а такой, которая определяет будущее - добавил Зеленский.

