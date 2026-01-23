Зеленский: Европа должна "дожать" нефтяные санкции и остановить поставки компонентов для ракет и дронов рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на значительную помощь и введенные санкционные пакеты, Европе необходимо усилить практическое выполнение ограничений против россии, в частности, в отношении перевозки российской нефти, а также прекратить поставки компонентов, которые рф использует для производства ракет и дронов. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов о том, какие именно шаги не сделала Европа за последний год и в чем он лично видит позитивные сдвиги, передает УНН.

Детали

Будем откровенны, Европа много всего делает, лидеры у нас хорошие отношения. Как я и сказал, 90 миллиардов нам очень помогло и есть некоторые совместные производства. Это только начало в этом направлении - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент обратил внимание на проблему транспортировки российской нефти. По его словам, в течение года "танкеры… весь этот год ходили по Европе с российской нефтью". Он также упомянул случай, когда Франция остановила танкер, отметив, что подобные ситуации случались и раньше, однако суда впоследствии отпускали.

Надо дожать, если с российской нефтью остановлен танкер, он не должен потом отпускаться - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства поблагодарил за санкционные пакеты, но отметил, что россия находит способы обходить ограничения через посредников.

Санкции вводят. Еще раз благодарен за все пакеты санкций. Но Россия находит, как и через кого обходит - сказал президент.

Он также акцентировал на вопросе поставок компонентов, которые используются в российских ракетах и дронах, которыми Украину атакуют.

Говорили о компонентах к российским ракетам и дронам, которыми они нас потом убивают, атакуют. Нельзя поставлять. Но тем не менее есть и из Европы… И это надо остановить. Как можно об этом просто говорить годами? - отметил Зеленский, добавив, что этот вопрос поднимается “уже не первый год”, однако он, по его словам, “не дожимается”.

Комментируя составляющую безопасности, президент упомянул тему совместных вооруженных сил и коалиционных шагов, назвав сделанное важным, но недостаточным.

Мы сделали хороший шаг в отношении коалиции… Но это только маленький шаг. Знаете, как первый шаг ребенка. А нам нужны взрослые шаги вперед - подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Давосе. Они обсудили дипломатическую работу для достижения мира и усиления санкций против россии, а также возможность дополнительного вклада Швейцарии в Фонд энергетической поддержки Украины.