08:25 • 1680 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 7566 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 8612 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 10584 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 12462 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 19674 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 43044 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 56491 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 39998 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33088 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
публикации
Эксклюзивы
Зеленский: Европа должна "дожать" нефтяные санкции и остановить поставки компонентов для ракет и дронов рф

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский призвал Европу усилить практическое выполнение санкций против россии, в частности, в отношении перевозки нефти. Он также подчеркнул необходимость прекратить поставки компонентов для производства ракет и дронов.

Зеленский: Европа должна "дожать" нефтяные санкции и остановить поставки компонентов для ракет и дронов рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на значительную помощь и введенные санкционные пакеты, Европе необходимо усилить практическое выполнение ограничений против россии, в частности, в отношении перевозки российской нефти, а также прекратить поставки компонентов, которые рф использует для производства ракет и дронов. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов о том, какие именно шаги не сделала Европа за последний год и в чем он лично видит позитивные сдвиги, передает УНН.

Детали

Будем откровенны, Европа много всего делает, лидеры у нас хорошие отношения. Как я и сказал, 90 миллиардов нам очень помогло и есть некоторые совместные производства. Это только начало в этом направлении

- подчеркнул Зеленский.

В то же время президент обратил внимание на проблему транспортировки российской нефти. По его словам, в течение года "танкеры… весь этот год ходили по Европе с российской нефтью". Он также упомянул случай, когда Франция остановила танкер, отметив, что подобные ситуации случались и раньше, однако суда впоследствии отпускали.

Надо дожать, если с российской нефтью остановлен танкер, он не должен потом отпускаться

- подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства поблагодарил за санкционные пакеты, но отметил, что россия находит способы обходить ограничения через посредников.

Санкции вводят. Еще раз благодарен за все пакеты санкций. Но Россия находит, как и через кого обходит

- сказал президент.

Он также акцентировал на вопросе поставок компонентов, которые используются в российских ракетах и дронах, которыми Украину атакуют.

Говорили о компонентах к российским ракетам и дронам, которыми они нас потом убивают, атакуют. Нельзя поставлять. Но тем не менее есть и из Европы… И это надо остановить. Как можно об этом просто говорить годами?

- отметил Зеленский, добавив, что этот вопрос поднимается “уже не первый год”, однако он, по его словам, “не дожимается”.

Комментируя составляющую безопасности, президент упомянул тему совместных вооруженных сил и коалиционных шагов, назвав сделанное важным, но недостаточным.

Мы сделали хороший шаг в отношении коалиции… Но это только маленький шаг. Знаете, как первый шаг ребенка. А нам нужны взрослые шаги вперед

 - подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Давосе. Они обсудили дипломатическую работу для достижения мира и усиления санкций против россии, а также возможность дополнительного вклада Швейцарии в Фонд энергетической поддержки Украины.

Александра Василенко

