Зеленський: Європа має “дотиснути” нафтові санкції та зупинити постачання компонентів до ракет і дронів рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри значну допомогу та запроваджені санкційні пакети, Європі потрібно посилити практичне виконання обмежень проти росії, зокрема щодо перевезення російської нафти, а також припинити постачання компонентів, які рф використовує для виробництва ракет і дронів. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів про те, які саме кроки не зробила Європа за останній рік і в чому він особисто бачить позитивні зрушення, передає УНН.

Деталі

Будемо відвертими, Європа багато всього робить, лідери у нас хороші відносини. Як я й сказав, 90 мільярдів нам дуже допомогло і є деякі спільні виробництва. Це тільки початок в цьому напрямку - наголосив Зеленський.

Водночас президент звернув увагу на проблему транспортування російської нафти. За його словами, протягом року "танкери… весь цей рік ходили Європою з російською нафтою". Він також згадав випадок, коли Франція зупинила танкер, зазначивши, що подібні ситуації траплялися й раніше, однак судна згодом відпускали.

Треба дотиснути, якщо з російською нафтою зупинено танкер, він не повинен потім відпускатись - підкреслив Зеленський.

Окремо глава держави подякував за санкційні пакети, але зауважив, що росія знаходить способи обходити обмеження через посередників.

Санкції вводять. Ще раз вдячний за всі пакети санкцій. Але росія знаходить, як і через кого обходитьр - сказав президент.

Він також акцентував на питанні постачання компонентів, які використовуються у російських ракетах і дронах, якими Україну атакують.

Говорили про компоненти до російських ракет і дронів, якими вони нас потім вбивають, атакують. Не можна поставляти. Але тим не менше є і з Європи… І це треба зупинити. Як можна про це просто говорити роками? - зазначив Зеленський, додавши, що це питання піднімається “вже не перший рік”, однак воно, за його словами, “не дотискається”.

Коментуючи безпекову складову, президент згадав тему спільних збройних сил та коаліційних кроків, назвавши зроблене важливим, але недостатнім.

Ми зробили хороший крок щодо коаліції… Але це тільки маленький крок. Знаєте, як перший крок дитини. А нам потрібні дорослі кроки вперед - підсумував Зеленський.

Нагадаємо

